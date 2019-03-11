Логинов и Касперович подадут иск к антидопинговому менеджеру IBU, которая инициировала обыски на чемпионате мира по биатлону

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Чемпионат мира по биатлону СБР IBU Александр Касперович Александр Логинов Сара Фуссек Биатлон

Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, сообщил, что он и его подопечный подадут иск к исполняющей обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Саре Фуссек-Хаккарайнен.

Ранее сообщалось, что именно Фуссек-Хаккарайнен сообщила полиции Италии, что Касперович на чемпионате мира по биатлону использовал чужую аккредитацию. В предпоследний день турнира полиция провела обыски в номерах Логинова и Касперовича.

«Будем судиться с человеком, который подал на нас в полицию, речь идет о Саре Фуссек. Иск будет подан с требованием компенсировать не только материальный, но и моральный вред.

Ее действия привели к тому, что Александр не смог выйти на старт. Два дня он оставался без полноценного сна, из-за этих событий у него подскочило давление», – сказал Касперович.

Касперович отметил, что Союз биатлонистов России (СБР) не будет иметь отношения к иску.

Полицейская облава в биатлоне: вломились в номер к Логинову, рылись в вещах, забрали гаджеты

Обыски у Логинова и его тренера Касперовича: как это связали с допингом, при чем тут аккредитация и что будет дальше?

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья