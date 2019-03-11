Логинов и Касперович подадут иск к антидопинговому менеджеру IBU, которая инициировала обыски на чемпионате мира по биатлону

Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста , сообщил, что он и его подопечный подадут иск к исполняющей обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Саре Фуссек-Хаккарайнен.

Ранее сообщалось, что именно Фуссек-Хаккарайнен сообщила полиции Италии, что Касперович на чемпионате мира по биатлону использовал чужую аккредитацию. В предпоследний день турнира полиция провела обыски в номерах Логинова и Касперовича.

«Будем судиться с человеком, который подал на нас в полицию, речь идет о Саре Фуссек. Иск будет подан с требованием компенсировать не только материальный, но и моральный вред.

Ее действия привели к тому, что Александр не смог выйти на старт. Два дня он оставался без полноценного сна, из-за этих событий у него подскочило давление», – сказал Касперович.

Касперович отметил, что Союз биатлонистов России ( ) не будет иметь отношения к иску.

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