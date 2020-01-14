«МЮ» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, разгромив «Брюгге» (5:0)

«Манчестер Юнайтед» дома крупно обыграл «Брюгге» (5:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (первая игра – 1:1).
Клуб из Манчестера вышел в 1/8 финала турнира. Жеребьевка следующего раунда плей-офф состоится в пятницу, 28 февраля.
На Sports.ru была доступна текстовая онлайн-трансляция.
- Дата проведения
- 27 февраля, 23.00, «Олд Траффорд»
- Голы:
- 1:0 – 27, пенальти Бруну Фернандеш, 2:0 – 34 Игало, 3:0 – 41 Мактомини, 4:0 – 82 Фред, 5:0 – 90 Фред.
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Манчестер Юнайтед –
Ромеро, Уан-Биссака, Шоу, Магуайр, Байи, Мактомини (Гринвуд, 72), Бруну Фернандеш (Лингард, 65), Джеймс (Чонг, 46), Фред, Мата, Игало.
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Брюгге –
Миньоле, Дели, Мата (Митрович, 62), Мехеле, Коссуну, Ритс (де Кетеларе, 79), де Кюйпер, Ванакен, Рикка, Тау (Диатта, 62), Окереке.
- Удаление:
- Дели (22).