«МЮ» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, разгромив «Брюгге» (5:0)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Брюгге Лига Европы УЕФА Sports.ru Одион Игало Фред Бруну Фернандеш Скотт Мактомини Футбол

«Манчестер Юнайтед» дома крупно обыграл «Брюгге» (5:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (первая игра – 1:1).

Клуб из Манчестера вышел в 1/8 финала турнира. Жеребьевка следующего раунда плей-офф состоится в пятницу, 28 февраля.

На Sports.ru была доступна текстовая онлайн-трансляция.

Манчестер Юнайтед Англия – Брюгге Бельгия 5:0 (3:0, 2:0)
Дата проведения
27 февраля, 23.00, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 27, пенальти Бруну Фернандеш, 2:0 – 34 Игало, 3:0 – 41 Мактомини, 4:0 – 82 Фред, 5:0 – 90 Фред.
Манчестер ЮнайтедРомеро, Уан-Биссака, Шоу, Магуайр, Байи, Мактомини (Гринвуд, 72), Бруну Фернандеш (Лингард, 65), Джеймс (Чонг, 46), Фред, Мата, Игало.
БрюггеМиньоле, Дели, Мата (Митрович, 62), Мехеле, Коссуну, Ритс (де Кетеларе, 79), де Кюйпер, Ванакен, Рикка, Тау (Диатта, 62), Окереке.
Удаление:
Дели (22).

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