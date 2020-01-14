«МЮ» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, разгромив «Брюгге» (5:0)

«Манчестер Юнайтед» дома крупно обыграл «Брюгге» (5:0) в ответном матче 1/16 финала (первая игра – 1:1).

Клуб из Манчестера вышел в 1/8 финала турнира. Жеребьевка следующего раунда плей-офф состоится в пятницу, 28 февраля.

На Sports.ru была доступна текстовая онлайн-трансляция.

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