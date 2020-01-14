Россия отстала от Португалии на 3,9 балла в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона

Ни один из португальских клубов не прошел стадию 1/16 финала Лиги Европы.

«Брага» уступила «Рейнджерс» (0:1, 2:3), «Спортинг» был слабее «Истанбула» (1:4, 3:1), «Порту» дважды проиграл «Байеру» (1:3, 1:2), а не справилась с «Шахтером» (3:3, 1:2).

Впервые с того момента, как турниры проводятся по нынешней системе, португальские команды не вышли в 1/8 финала Лиги Европы / Кубка УЕФА и Лиги чемпионов.

Таким образом, по итогам сезона-2019/20 у Португалии 49,449 балла в таблице коэффициентов УЕФА и шестое место. У идущей седьмой России на 3,9 балла меньше – 45,549 балла.

В этом сезоне от России в Лиге чемпионов и Лиге Европы выступали шесть клубов. «Спартак» и тульский «Арсенал» не смогли пробиться в основную сетку Лиги Европы; игравшие в групповом турнире «Краснодар» и ЦСКА не вышли в плей-офф. В Лиге чемпионов «Зенит» и «Локомотив» также не смогли пробиться в плей-офф, заняв четвертые места в группах.

Россию в 2021 году в еврокубках представят пять клубов: две команды пройдут в Лигу чемпионов (одна стартует с группового этапа, вторая – с третьего квалификационного раунда), одна сыграет в (раунд плей-офф), две – в новом турнире УЕФА под названием «Лига конференций» (третий и второй квалификационный раунды).

У Португалии через сезон в еврокубках будет шесть клубов.