ФИФА потребовала запретить в Ла Лиге переходы вне трансферного окна из-за травм после покупки «Барсой» Брэйтуэйта

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ФИФА обратилась к Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) с требованием изменить трансферный регламент.

Международная федерация футбола настаивает на том, что в Испании не должно быть переходов вне трансферного окна из-за травм игроков.

Требование ФИФА связано с ситуацией, возникшей при покупке «Барселоной» форварда «Леганеса» Мартина Брэйтуэйта 20 февраля за 18 миллионов евро.

Профессиональная лига Испании разрешила каталонцам совершить трансфер из-за тяжелой травмы Усмана Дембеле. «Леганесу», ведущему борьбу за выживание, не разрешили подписать замену ключевому нападающему.

ФИФА требует ликвидировать это правило по окончании сезона. Однако в 2016 году организация уже просила RFEF об этом, но правило осталось в силе.

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