Лига Европы. «МЮ» принимает «Брюгге», «Арсенал» сыграет с «Олимпиакосом»

В ответных матчах 1/16 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» примет «Брюгге», «Арсенал» сыграет с «Олимпиакосом», «Интер» встретится с «Лудогорцем».
Лига Европы
1/16 финала
Ответные матчи
- Дата проведения
- 26 февраля, 20.00, «Мунисипал де Брага»
- Гол:
- 0:1 – 61 Кент.
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Брага –
Матеус, Карму (Абель Руис, 64), Бруно Виана, Раул Силва (Галено, 53), Секейра, Франсержио, Эшгайю, Тринкау, Пальинья (Новайш, 46), Рикарду Орта, Паулинью.
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Рейнджерс –
Макгрегор, Баришич, Тавернье, Голдсон, Эдмундсон, Джек, Арфилд, Хаджи (Арибо, 72), Дэвис, Кент, Камбери (Оджо, 78).
- Предупреждения:
- Карму (47), Камбери (73), Эшгайю (89), Абель Руис (90).
Первый матч: 2:3
- Дата проведения
- 27 февраля, 20.55, «RCDE Стэдиум»
Первый матч: 0:4
- Дата проведения
- 27 февраля, 20.55, «Башакшехир Фатих Терим»
Первый матч: 1:3
- Дата проведения
- 27 февраля, 20.55, «Драгау»
Первый матч: 1:2
- Дата проведения
- 27 февраля, 20.55, «Геламко-Арена»
Первый матч: 0:1
- Дата проведения
- 27 февраля, 20.55, «Санкт-Якоб Парк»
Первый матч: 3:0
- Дата проведения
- 27 февраля, 20.55, «Линцер-Штадион»
Первый матч: 1:1
- Дата проведения
- 27 февраля, 20.55, «Новый Стадион Мальме»
Первый матч: 1:2
- Дата проведения
- 27 февраля, 23.00, «Эмирейтс»
Первый матч: 1:0
- Дата проведения
- 27 февраля, 23.00, «Йохан Кройфф Арена»
Первый матч: 0:2
- Дата проведения
- 27 февраля, 23.00, «Олд Траффорд»
Первый матч: 1:1
- Дата проведения
- 27 февраля, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
Первый матч: 2:0
- Дата проведения
- 27 февраля, 23.00, «Ред Булл Арена»
Первый матч: 1:4
- Дата проведения
- 27 февраля, 23.00, «Селтик Парк»
Первый матч: 1:1
- Дата проведения
- 27 февраля, 23.00, «Эштадиу да Луш»
Первый матч: 1:2
- Дата проведения
- 27 февраля, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
Первый матч: 1:1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.