Лига Европы. «МЮ» принимает «Брюгге», «Арсенал» сыграет с «Олимпиакосом»

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В ответных матчах 1/16 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» примет «Брюгге», «Арсенал» сыграет с «Олимпиакосом», «Интер» встретится с «Лудогорцем».

Лига Европы

1/16 финала

Ответные матчи

Брага Португалия – Рейнджерс Шотландия 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
26 февраля, 20.00, «Мунисипал де Брага»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 61 Кент.
БрагаМатеус, Карму (Абель Руис, 64), Бруно Виана, Раул Силва (Галено, 53), Секейра, Франсержио, Эшгайю, Тринкау, Пальинья (Новайш, 46), Рикарду Орта, Паулинью.
РейнджерсМакгрегор, Баришич, Тавернье, Голдсон, Эдмундсон, Джек, Арфилд, Хаджи (Арибо, 72), Дэвис, Кент, Камбери (Оджо, 78).
Предупреждения:
Карму (47), Камбери (73), Эшгайю (89), Абель Руис (90).

Первый матч: 2:3

 

Эспаньол Испания – Вулверхэмптон Англия
Дата проведения
27 февраля, 20.55, «RCDE Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 0:4

 

Истанбул Турция – Спортинг Португалия
Дата проведения
27 февраля, 20.55, «Башакшехир Фатих Терим»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 1:3

 

Порту Португалия – Байер Германия
Дата проведения
27 февраля, 20.55, «Драгау»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 1:2

 

Гент Бельгия – Рома Италия
Дата проведения
27 февраля, 20.55, «Геламко-Арена»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 0:1

 

Базель Швейцария – АПОЭЛ Кипр
Дата проведения
27 февраля, 20.55, «Санкт-Якоб Парк»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 3:0

 

ЛАСК Австрия – АЗ Алкмар Нидерланды
Дата проведения
27 февраля, 20.55, «Линцер-Штадион»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 1:1

 

Мальме Швеция – Вольфсбург Германия
Дата проведения
27 февраля, 20.55, «Новый Стадион Мальме»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 1:2

 

Арсенал Англия – Олимпиакос Греция
Дата проведения
27 февраля, 23.00, «Эмирейтс»
превью матча текстовый онлайн статистика

Первый матч: 1:0

 

Аякс Нидерланды – Хетафе Испания
Дата проведения
27 февраля, 23.00, «Йохан Кройфф Арена»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 0:2

 

Манчестер Юнайтед Англия – Брюгге Бельгия
Дата проведения
27 февраля, 23.00, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика

Первый матч: 1:1

 

Интер Италия – Лудогорец Болгария
Дата проведения
27 февраля, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 2:0

 

Ред Булл Австрия – Айнтрахт Ф Германия
Дата проведения
27 февраля, 23.00, «Ред Булл Арена»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 1:4

 

Селтик Шотландия – Копенгаген Дания
Дата проведения
27 февраля, 23.00, «Селтик Парк»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 1:1

 

Бенфика Португалия – Шахтер Украина
Дата проведения
27 февраля, 23.00, «Эштадиу да Луш»
превью матча текстовый онлайн статистика

Первый матч: 1:2

 

Севилья Испания – ЧФР Румыния
Дата проведения
27 февраля, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 1:1

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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