Арбитр Виталий Мешков признал ошибку в эпизоде матча 5-го тура Тинькофф РПЛ между ЦСКА и «Сочи» (0:0), когда Иван Миладинович сломал нос форварду армейцев .

На последних минутах матча Чалов получил удар в лицо в штрафной «Сочи» от Миладиновича, но эпизод остался без внимания арбитра. Позже у нападающего был диагностирован перелом носа, а КДК РФС дисквалифицировал Миладиновича на четыре матча.

«Конечно, там нужно было давать 11-метровый удар и удалять защитника. После игры мы поговорили (с Чаловым), но не конкретно по этому эпизоду.

Вы поймите, я не могу на ощупь трактовать эпизод и кого-то удалять. Смотрю на экране: ну елки-палки, как мы могли это не увидеть?

С другой стороны, резервный стоит за пределами поля в районе центральной линии поля, ассистент судьи смотрит за мячом, как и я, другой ассистент вообще, как положено, находится в рекомендуемой позиции и физически не может это увидеть», — заявил Мешков.

Также судья отреагировал на слова генерального директора ЦСКА Романа Бабаева: «Мешкову нравятся сцены насилия в отношении игроков ЦСКА».

«У него такая позиция, что я с этим сделаю? Что, я не понимаю, что это плохое решение?

Я посмотрел еще раз видео, как я должен был анализировать тот эпизод? Что мне нужно было сделать по-другому в том моменте? Мы смотрели за мячом, игра интенсивно развивалась», — объяснил Мешков.

Чалову разбили лицо в штрафной. Показываем самые кровавые кадры тура