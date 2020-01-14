В Италии коронавирусом заразился первый профессиональный футболист

Футболист из итальянской Серии С заразился коронавирусом, сообщает La Nazione.

22-летний игрок «Пьянезе», клуба из провинции Сиена, в прошлое воскресенье пропустил матч команды из-за жара и общего недомогания.

После этого он решил изолировать себя от общества. Тест на коронавирус показал положительный результат, игрока поместили в больницу. Сейчас он чувствует себя хорошо.

Напомним, что Италия стала четвертым крупнейшим очагом коронавируса в мире. Заболели 453 человека, сообщалось о 12 погибших.

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