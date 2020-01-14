Серия А подтвердила, что матч «Ювентус» – «Интер» и еще 4 игры пройдут без зрителей из-за коронавируса

Половина матчей 26-го тура Серии А пройдет без зрителей из-за коронавируса.

Несмотря на то, что об этом во вторник сообщал министр молодежной политики и спорта Италии Винченцо Спадафора, оставались надежды на то, что ситуация изменится.

Однако сегодня на кризисном совещании было принято решение провести при пустых трибунах пять игр, включая центральный матч между «Ювентусом» и «Интером».

«Удинезе» – «Фиорентина» (29 февраля)

– «Интер» (1 марта)

«Милан» – «Дженоа» (1 марта)

«Сассуоло» – «Брешия» (1 марта)

– СПАЛ (1 марта)

Напомним, что ранее перенесли ряд матчей 25-го тура чемпионата Италии, а ответная игра «Интера» с «Лудогорцем» в 1/16 финала Лиги Европы также проходит без зрителей из-за коронавируса.

В северной Италии подтверждено более 580 случаев заражения коронавирусом, 17 из которых закончились смертью, все летальные случаи связаны с существовавшими у людей ранее заболеваниями.

Из-за коронавируса без зрителей пройдет главный матч итальянского сезона – «Юве» и «Интера»