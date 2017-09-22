Шарапова – единственная женщина и лидер рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменов России 2010-х. В десятке Овечкин, Жирков, Аршавин

Российское издание журнала Forbes составило рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов России 2010-х годов.

Данные учитывают заработки по профессиональным контрактам, призовые на турнирах, бонусы и спонсорские сделки за 2010-2019 годы. Оценка Forbes не учитывает налоговые платежи, отчисления агентам и доходы от предпринимательской деятельности, не связанной со спортом.

Рейтинг возглавила экс-первая ракетка мира Мария Шарапова, вчера объявившая о завершении карьеры. Также в него вошли хоккеисты, футболисты и баскетболист.

Мария Шарапова (теннис): доход за 10 лет – $197,8 млн Александр Овечкин (хоккей): $136,9 млн Евгений Малкин (хоккей): $94,6 млн Тимофей Мозгов (баскетбол): $72 млн Илья Ковальчук (хоккей): $72 млн Павел Дацюк (хоккей): $63,6 млн Александр Радулов (хоккей): $58,5 млн Юрий Жирков (футбол): $49,7 млн Сергей Бобровский (хоккей): $44,4 млн Андрей Аршавин (футбол): $43,3 млн

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