Шарапова – единственная женщина и лидер рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменов России 2010-х. В десятке Овечкин, Жирков, Аршавин

Российское издание журнала Forbes составило рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов России 2010-х годов.
Данные учитывают заработки по профессиональным контрактам, призовые на турнирах, бонусы и спонсорские сделки за 2010-2019 годы. Оценка Forbes не учитывает налоговые платежи, отчисления агентам и доходы от предпринимательской деятельности, не связанной со спортом.
Рейтинг возглавила экс-первая ракетка мира Мария Шарапова, вчера объявившая о завершении карьеры. Также в него вошли хоккеисты, футболисты и баскетболист.
- Мария Шарапова (теннис): доход за 10 лет – $197,8 млн
- Александр Овечкин (хоккей): $136,9 млн
- Евгений Малкин (хоккей): $94,6 млн
- Тимофей Мозгов (баскетбол): $72 млн
- Илья Ковальчук (хоккей): $72 млн
- Павел Дацюк (хоккей): $63,6 млн
- Александр Радулов (хоккей): $58,5 млн
- Юрий Жирков (футбол): $49,7 млн
- Сергей Бобровский (хоккей): $44,4 млн
- Андрей Аршавин (футбол): $43,3 млн
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