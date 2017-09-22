Шарапова – единственная женщина и лидер рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменов России 2010-х. В десятке Овечкин, Жирков, Аршавин

Теги Юрий Жирков Андрей Аршавин Сергей Бобровский премьер-лига Россия Павел Дацюк Евгений Малкин Илья Ковальчук Александр Овечкин Мария Шарапова рейтинги Александр Радулов Тимофей Мозгов призовые деньги Теннис

Российское издание журнала Forbes составило рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов России 2010-х годов.

Данные учитывают заработки по профессиональным контрактам, призовые на турнирах, бонусы и спонсорские сделки за 2010-2019 годы. Оценка Forbes не учитывает налоговые платежи, отчисления агентам и доходы от предпринимательской деятельности, не связанной со спортом.

Рейтинг возглавила экс-первая ракетка мира Мария Шарапова, вчера объявившая о завершении карьеры. Также в него вошли хоккеисты, футболисты и баскетболист.

  1. Мария Шарапова (теннис): доход за 10 лет – $197,8 млн
  2. Александр Овечкин (хоккей): $136,9 млн
  3. Евгений Малкин (хоккей): $94,6 млн
  4. Тимофей Мозгов (баскетбол): $72 млн
  5. Илья Ковальчук (хоккей): $72 млн
  6. Павел Дацюк (хоккей): $63,6 млн
  7. Александр Радулов (хоккей): $58,5 млн
  8. Юрий Жирков (футбол): $49,7 млн
  9. Сергей Бобровский (хоккей): $44,4 млн
  10. Андрей Аршавин (футбол): $43,3 млн

Наконец-то понятно, как Шарапова получает 10-12 млн долларов в год от конфет и шоколада

Шарапова поняла, что пора уходить, после гибели Кобе. Теперь пойдет учиться

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья