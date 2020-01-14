Георгий Джикия: «Иностранному тренеру тяжело ощутить спартаковский дух»

Защитник Георгий Джикия высказался о разнице в работе в московском клубе для российских и иностранных тренеров.

– неожиданно всплыл в Латвии, где возглавил «Ригу».

– Собираюсь поздравить. Интересно было бы спросить, как что там.

– Вы с ним на связи?

– Не скажу, что мы общались. Но с удовольствием позвоню, пообщаюсь с ним. Ждал, когда он начнет снова тренировать. Чемпионат, конечно, немножко незнакомый, но посмотрим, последим.

– Раз уж речь зашла о Кононове. Согласны, что в «Спартаке» отечественным специалистам не в пример сложнее, чем иностранным?

– Сто процентов. Это я уже понял и прочувствовал. Те нюансы, которые имеют значение для российского тренера, иностранец не то, что не замечает, он их не понимает.

Российский тренер знает прошлое «Спартака», историю клуба, текущую ситуацию. Он по несколько раз пропускает все через себя.

А иностранному тренеру тяжело ощутить весь этот спартаковский дух, понять его. Это тяжело. Потребуется время. Поэтому иностранцы ко многому относятся спокойно. У них нет давления в голове, как у отечественного специалиста. У футболистов, кстати, то же самое.

– Тем временем, обрел себя в греческом АЕК и вроде бы неплохо там себя чувствует. А ведь говорили, что он физрук, и тактикой занимаются совсем другие люди.

– Я открываю результаты, вижу, что его команда выиграла, и мне становится приятно. Приятно, что у него идет, у него получается. Не хочу копаться в грязном белье: один он добивается результата, или кто-то ему помогает, – сказал Джикия.