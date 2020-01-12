Шомуродов хочет перейти в европейский клуб летом. В январе он продлил контракт с «Ростовом» на 5 лет

Глава компании ProSportsManagement Герман Ткаченко, представляющей интересы нападающего «Ростова» Эльдора Шомуродова, заявил, что игрок хочет покинуть клуб летом.

— Какой ваш прогноз по Шомуродову?

— Это не прогноз, а наш план. Все решения принимает , и мы с уважением к этому относимся. Мы довели до сведения клуба, что относимся с большим пониманием к намерениям зимой его не продавать.

— Предложения были? 15 миллионов евро?

— Да, интерес был, и суммы — серьезные. Но мы понимали, что это невозможно. Отмечу, что «Шальке» не делал предложения, в отличие от других немецких клубов. Как и неверна информация, что в Гельзенкирхене не знают такого футболиста. Знают, разговаривали, интересовались, сколько может стоить.

Дай бог, чтобы у него пошло, но цену будет назначать «Ростов». Наша позиция — без желания обидеть дончан — такова, что летом хотим уйти. Но мы точно не будем рассматривать предложения из российского чемпионата. Хотим на Запад. Конкретный интерес на сегодня есть.

— Не смущает падение его результативности?

— Мы смотрим на все его действия, а не только на результативность. Он почти в каждом матче делал ассисты и другие полезные для команды действия. Помните хотя бы, как он отдал пас пяткой Ионову в матче с «Краснодаром»? Или участие в голах в игре со «Спартаком».

Надо смотреть действия: сколько двигался, как накрывал, как участвовал в оборонительных действиях. Это, конечно, форвард универсальный. Но оценку ему сегодня должен давать Валерий Карпин, и она, эта оценка, может не совпадать с нашей.

— С «Ростовом» есть устная договоренность о трансфере летом?

— Нет.

— Но клуб может упереться.

— Может. Это его право. Значит, будем искать решение. Убеждать. Мы же понимаем, что последняя «кнопка» у «Ростова», и никто на это не претендует. Мы согласились с ними, что сейчас не будем никуда уходить.

Зимой были предложения, но клуб не рассматривал. Мы с уважением к этому относимся. Более того, решили, что и зимой у «Ростова» есть право не продавать и не рассматривать.

Но не рассматривать предложения летом... Мы бы хотели перейти в более сильный чемпионат. Да, клубу принимать решение, но мы договорились, что продавать игрока станут по справедливой цене. Будем вместе это обсуждать.

— Так он сам ментально готов? Эльдор же немного закрытый.

— Наоборот, есть защита от всего, что мешает. К тому же он веселый парень. Посмотрите, как к нему в команде относятся.

— Английский Шомуродов учит?

— Учит.

— Заставляете?

— Заставляем. Учительницу нашли.

— Прогресс есть?

— Я с ним лично разговаривал, но оценок пока давать не готов. Единственное, что скажу, что он говорит лучше, чем раньше, – сказал Ткаченко.

Напомним, что зимой «Ростов» продлил контракт с Шомуродовым на 5 лет. Как сообщалось, в соглашении не прописан размер отступных.