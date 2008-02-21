НБА. «Филадельфия» сыграет с «Бруклином», «Голден Стэйт» примет «Хьюстон» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
«Филадельфия» на своей площадке сыграет с «Бруклином». «Хьюстон» отправится к прошлогоднему финалисту «Голден Стэйт».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 февраля, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Детройт
- Снелл (5), Макер (5), Хенсон (4), Роуз (2), Вуд (2), Браун (0), Гэллоуэй (0), Михайлюк (0), Думбуя (0).
- Милуоки
- Я. Адетокумбо (10 + 8 подборов), Миддлтон (9), Р. Лопес (6), Бледсоу (3), Дивинченцо (2), Б. Лопес (2), Хилл (0), Коннотон (0), Мэттьюз (0), Ильясова (0).
- Дата проведения
- 21 февраля, 03.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 21 февраля, 04.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 21 февраля, 04.00, «United Center»
- Чикаго
- Арчидиаконо (0), Саторански (0), Лавин (0), Корнет (0), Янг (0).
- Дата проведения
- 21 февраля, 06.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 21 февраля, 06.30, «Chase Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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