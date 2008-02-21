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    НБА. «Филадельфия» сыграет с «Бруклином», «Голден Стэйт» примет «Хьюстон» и другие матчи

    Теги результаты Атланта Шарлотт Чикаго Детройт Голден Стэйт Хьюстон Мемфис Майами Милуоки Бруклин Филадельфия Сакраменто НБА Баскетбол

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.

    «Филадельфия» на своей площадке сыграет с «Бруклином». «Хьюстон» отправится к прошлогоднему финалисту «Голден Стэйт».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Детройт – Милуоки 29:57 (2 четверть)
    Дата проведения
    21 февраля, 03.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча Превью
    Детройт
    Снелл (5), Макер (5), Хенсон (4), Роуз (2), Вуд (2), Браун (0), Гэллоуэй (0), Михайлюк (0), Думбуя (0).
    Милуоки
    Я. Адетокумбо (10 + 8 подборов), Миддлтон (9), Р. Лопес (6), Бледсоу (3), Дивинченцо (2), Б. Лопес (2), Хилл (0), Коннотон (0), Мэттьюз (0), Ильясова (0).

    Атланта – Майами 21:18 (1 четверть)
    Дата проведения
    21 февраля, 03.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча Превью
    Атланта
    Янг (0), Хертер (0), Хантер (0), Коллинз (0), Дедмон (0).
    Майами
    Нанн (0), Робинсон (0), Батлер (0), Краудер (0), Адебайо (0).

    Филадельфия – Бруклин
    Дата проведения
    21 февраля, 04.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Превью
    Филадельфия
    Нето (0), Ричардсон (0), Робинсон (0), Харрис (0), Эмбиид (0).
    Бруклин
    Динуидди (0), Харрис (0), Леверт (0), Принс (0), Аллен (0).

    Чикаго – Шарлотт
    Дата проведения
    21 февраля, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча Превью
    Чикаго
    Арчидиаконо (0), Саторански (0), Лавин (0), Корнет (0), Янг (0).
    Шарлотт
    Грэм (0), Розир (0), Бриджес (0), Вашингтон (0), Зеллер (0).

    Сакраменто – Мемфис
    Дата проведения
    21 февраля, 06.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча Превью

    Голден Стэйт – Хьюстон
    Дата проведения
    21 февраля, 06.30, «Chase Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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