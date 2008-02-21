НБА. «Филадельфия» сыграет с «Бруклином», «Голден Стэйт» примет «Хьюстон» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата пройдут шесть матчей.

«Филадельфия» на своей площадке сыграет с «Бруклином». «Хьюстон» отправится к прошлогоднему финалисту .

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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