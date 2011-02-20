🥇 Большунов выиграл масс-старт свободным стилем на «Ски Туре», Клэбо – 2-й, Иверсен – 3-й

Сегодня на четвертом этапе многодневки «Ски Тур» прошел мужской масс-старт свободным стилем на 34 км. Россиянин Александр Большунов одержал победу, норвежец – 2-й.

Лыжные гонки

Ски Тур

4-й этап

Мерокер Грува – Фьерген – Мерокер Грува, Норвегия

Мужчины

Масс-старт, свободный стиль, 34 км

1. Александр Большунов (Россия) – 1.19.34,9

2. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 51,7

3. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 51,8

4. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 52,4

5. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 52,8

6. Дарио Колонья (Швейцария) – 55,1

7. Шюр Рете (Норвегия) – 55,2

8. Роман Фюргер (Швейцария) – 55,4

9. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 55,5

10. Андрей Мельниченко (Россия) – 57,6

11. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 1.00,6

12. Пол Гульберг (Норвегия) – 1.18,0

13. Евгений Белов (Россия) – 1.33,8

15. Иван Якимушкин (Россия) – 1.44,4...

17. Денис Спицов (Россия) – 1.47,6...

19. Ииво Нисканен (Финляндия) – 1.50,7

20. Мартин Сундбю (Норвегия) – 1.51,8...

27. Артем Мальцев (Россия) – 3.23,8...

36. Андрей Ларьков (Россия) – 3.45,7...

60. Глеб Ретивых (Россия) – 6.17,3

Общий зачет после 3-го этапа

1. Пол Гульберг (Норвегия) – 1.06,37,0

2. Александр Большунов (Россия) – 23,0

3. Шюр Рете (Норвегия) – 42,0

4. Эрик Валнес (Норвегия) – 56,0

5. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 58,0

6. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 1.01,0

7. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 1.20,0

8. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1.21,0

9. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 1.25,0

10. Денис Спицов (Россия) – 1.28,0

11. Андрей Мельниченко (Россия) – 1.44,0

12. Дарио Колонья (Швейцария) – 1.49,0

13. Ииво Нисканен (Финляндия) – 1.50,0

14. Иван Якимушкин (Россия) – 1.53,0

15. Андрей Ларьков (Россия) – 1.54,0

16. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1.58,0...

18. Евгений Белов (Россия) – 2.06,0...

22. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 2.38,0...

29. Артем Мальцев (Россия) – 3.29,0...

59. Глеб Ретивых (Россия) – 5.43,0...

76. Федерико Пеллегрино (Италия) – 8.34,0

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