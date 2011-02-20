🥇 Большунов выиграл масс-старт свободным стилем на «Ски Туре», Клэбо – 2-й, Иверсен – 3-й

Сегодня на четвертом этапе многодневки «Ски Тур» прошел мужской масс-старт свободным стилем на 34 км. Россиянин Александр Большунов одержал победу, норвежец Йоханнес Клэбо – 2-й.
Лыжные гонки
Ски Тур
4-й этап
Мерокер Грува – Фьерген – Мерокер Грува, Норвегия
Мужчины
Масс-старт, свободный стиль, 34 км
1. Александр Большунов (Россия) – 1.19.34,9
2. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 51,7
3. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 51,8
4. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 52,4
5. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 52,8
6. Дарио Колонья (Швейцария) – 55,1
7. Шюр Рете (Норвегия) – 55,2
8. Роман Фюргер (Швейцария) – 55,4
9. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 55,5
10. Андрей Мельниченко (Россия) – 57,6
11. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 1.00,6
12. Пол Гульберг (Норвегия) – 1.18,0
13. Евгений Белов (Россия) – 1.33,8
15. Иван Якимушкин (Россия) – 1.44,4...
17. Денис Спицов (Россия) – 1.47,6...
19. Ииво Нисканен (Финляндия) – 1.50,7
20. Мартин Сундбю (Норвегия) – 1.51,8...
27. Артем Мальцев (Россия) – 3.23,8...
36. Андрей Ларьков (Россия) – 3.45,7...
60. Глеб Ретивых (Россия) – 6.17,3
Общий зачет после 3-го этапа
1. Пол Гульберг (Норвегия) – 1.06,37,0
2. Александр Большунов (Россия) – 23,0
3. Шюр Рете (Норвегия) – 42,0
4. Эрик Валнес (Норвегия) – 56,0
5. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 58,0
6. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 1.01,0
7. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 1.20,0
8. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1.21,0
9. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 1.25,0
10. Денис Спицов (Россия) – 1.28,0
11. Андрей Мельниченко (Россия) – 1.44,0
12. Дарио Колонья (Швейцария) – 1.49,0
13. Ииво Нисканен (Финляндия) – 1.50,0
14. Иван Якимушкин (Россия) – 1.53,0
15. Андрей Ларьков (Россия) – 1.54,0
16. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1.58,0...
18. Евгений Белов (Россия) – 2.06,0...
22. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 2.38,0...
29. Артем Мальцев (Россия) – 3.29,0...
59. Глеб Ретивых (Россия) – 5.43,0...
76. Федерико Пеллегрино (Италия) – 8.34,0
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