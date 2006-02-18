1. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин наконец перешел в «Сочи» (теперь точно!) и немедленно сделал дубль в дебютном матче против «Динамо». Сообщается, что он сможет сыграть против «Зенита», поскольку в соглашении не прописан запрет на его участие в матче.

«Зенит» без Кокорина в товарищеских матчах разобрался с «Аланией» и «Кайратом», Малком отметился голом.

2. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» (2:0) и поднялся на 7-е место в АПЛ. ВАР отменил два гола лондонцев в этом матче.

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3. КХЛ. СКА забросил 6 шайб «Адмиралу», ЦСКА одолел минское «Динамо», «Салават» победил «Сочи» и обеспечил себе участие в плей-офф. Рижское «Динамо», обыграв «Автомобилист», прервало серию из 13 поражений подряд.

4. «Барселоне» разрешили подписать игрока на замену Усмана Дембеле, у клуба есть 15 дней. Фаворит «Барсы» – форвард «Леганеса» Брэйтуэйт.

Впрочем, день не обошелся без скандала: по данным SER Catalunya, «Барса» якобы платит за поддержку президента Жозепа Бартомеу в соцсетях и за критику лиц, имеющих отношение к клубу, в частности, Месси и Пике. Впрочем, клуб тут же выступил с опровержением.

5. Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский – 2-я звезда недели в НХЛ.

6. Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола и вингер Рахим Стерлинг решили остаться в клубе, несмотря на отстранение команды от Лиги чемпионов.

7. Президент России Владимир Путин поздравил Александра Логинова с победой на чемпионате мира по биатлону.

8. «Первый канал» покажет матч «Реала» и «Барселоны» 1 марта.

9. Тренер Кучерова отстранен от работы в школе «Авангарда» за жестокое обращение с детьми. Сам он заявил, что родители написали жалобу, но его никто не отстранял, идет разбирательство.

10. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси и пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделили приз лучшему спортсмену года Laureus World Sports Awards.

А «Уильямс» показал болид на сезон-2020

11. Российская лыжница Наталья Непряева снялась с многодневки «Ски Тур» из-за простуды.

12. «Милан» одолел «Торино» благодаря голу Анте Ребича и взобрался на 7-е место в Серии А.

13. НХЛ. Овечкин не забил в 5 играх подряд, а его «Вашингтон» проиграл 4 из 5 последних матчей, Кучеров забил 29-й гол в сезоне, Ничушкин - 12-й, шайба Дадонова помогла «Флориде» обыграть «Сан-Хосе». Все результаты – здесь.

14. В первый день турнира WTA в Дубае Аманда Анисимова проиграла Барборе Стрыцовой, Гарбинье Мугуруса победила Ким Клейстерс.

Цитаты дня.

Джеррард о возможном лишении «Манчестер Сити» титула-2014: «Мне это очень интересно, по очевидным причинам»

Гвардиола – игрокам: «Даже если нас отправят в Лигу 2, я останусь в «Манчестер Сити»

Фрэнк Лэмпард: «Магуайра следовало удалить, гол Зума – засчитать. Ноготь Жиру был в офсайде, это могу понять, такие правила»

Ребров о России: «В стране что-то не так, люди становятся злее. Может, дать им возможность самим ее поменять?»