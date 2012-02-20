Светлана Слепцова о своей дисквалификации: «Опорочить олимпийского чемпиона, бездоказательно смешать с грязью стало легче простого»

Бывшая российская биатлонистка Светлана Слепцова рассказала, как относится к своей дисквалификации из-за допинга.

Слепцова была признана виновной в использовании остарина и отстранена на 2 года с 11 февраля 2020 года. Результаты, показанные спортсменкой с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14, будут аннулированы.

– рассказал о своих ощущениях от действий IBU. Беспредельный наезд судебной машины на маленького человека.

– А представляете, что чувствует спортсмен? Про спортсменов все забывают, когда начинают философствовать. Так и есть – это наезд, прекрасный термин из кино про 90-е. Опорочить олимпийского чемпиона, бездоказательно смешать с грязью стало легче простого. Ты пытаешься рассказать правду, но тебя не хотят слышать. Становится невыносимо.

– У вас похожий кейс с Устюговым. Нет ни проб, ни результатов?

– Да. Я читала интервью Жени, и, когда читала, у меня возникали чувства злости, желания добиться правды. О том, что обвинение главным образом основывается на заявлениях какого-то осведомителя, хочется кричать. Кто это такой? Как эти данные добыты? Что за данные? Не было ли совершено каких криминальных действий, когда их добывали? И при чем здесь я?



– Устюгова обвиняют в применении оксандролона, но в вашем случае называется другое вещество.

– Мне приписывают остарин, но его нет в пробе, по которой меня обвиняют. И никогда не было. Даже в этих странных документах осведомителей написано, что уровень – ноль. Ноль, понимаете. Я не использовала запрещенные препараты. Поэтому в пробах ноль.

До слушаний остается все меньше времени, и я просто хочу, чтобы общественность поняла, что происходит. Потому что силы на пределе, если честно. За всю карьеру я сдала бесчисленное количество проб, тестов. Где только меня не проверяли: и у нас, и – намного чаще – за границей. Все тесты были отрицательными.

– Вы также подаете апелляцию в Спортивный арбитражный суд?

– Безусловно.

– У вас же одна команда юристов с Устюговым?

– Да, и у них волосы дыбом. Решения принимаются вопреки законам и нормам права. Я олимпийская чемпионка по биатлону, мама, которая хочет заниматься воспитанием сына, но порой говорю как юрист из-за всего этого кошмара, – сказала Слепцова.

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