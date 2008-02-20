Чемпионат мира-2020 по биатлону. Сингл-микст. Куклина и Елисеев побегут за Россию

Сегодня на чемпионате мира по биатлону в Антхольце пройдет сингл-микст. За Россию побегут Лариса Куклина и Матвей Елисеев.

Чемпионат мира по биатлону

Антхольц, Италия

Сингл-микст

Начало – 17.15 по московскому времени. Прямые трансляции – на «Матч ТВ», Eurosport и сайте Первого канала.

Старт-лист

1. Анаис Бескон – Эмильен Жакелен (Франция)

2. Регина Ойя – Рене Захна (Эстония)

3. Ханна Оберг – Себастьян Самуэльссон (Швеция)

4. Франциска Пройс – Эрик Лессер (Германия)

5. Анастасия Меркушина – Дмитрий Пидручный (Украина)

6. Марте Ульсбю-Ройселанн – Йоханнес Бо (Норвегия)

7. Лиза Тереза Хаузер – Симон Эдер (Австрия)

8. Эмма Лундер – Кристиан Гоу (Канада)

9. Лена Хекки – Беньямин Вегер (Швейцария)

10. Анна Сола – Никита Лобастов (Беларусь)

11. Лариса Куклина – Матвей Елисеев (Россия)

12. Сюзан Данкли – Шон Доэрти (США)

13. Доротея Вирер – Лукас Хофер (Италия)