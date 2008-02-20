Чемпионат мира-2020 по биатлону. Сингл-микст. Куклина и Елисеев побегут за Россию

Теги Симон Эдер Кубок мира по биатлону сборная России сборная России жен Чемпионат мира по биатлону сборная Германии сборная Германии жен сборная Норвегии сборная Норвегии жен сборная Франции сборная Франции жен результаты сборная Швеции сборная Швеции жен сборная Украины жен сборная Австрии сборная Италии сборная Беларуси жен сборная Украины сборная Италии жен сборная Канады жен Лариса Куклина (Кузнецова) Лукас Хофер Доротея Вирер Эрик Лессер сборная Канады сборная Австрии жен сборная Эстонии сборная Эстонии жен Анаис Бескон Беньямин Вегер Йоханнес Бо Анастасия Меркушина Сюзан Данкли Марте Ульсбю-Ройселанн Франциска Пройс Дмитрий Пидручный Ханна Оберг Лиза Тереза Хаузер Шон Доэрти Рене Захна Эмильен Жакелен Анна Сола Матвей Елисеев сингл-микст Кристиан Гоу Эмма Лундер Лена Хекки Никита Лобастов Себастьян Самуэльссон Регина Ойя Биатлон

Сегодня на чемпионате мира по биатлону в Антхольце пройдет сингл-микст. За Россию побегут Лариса Куклина и Матвей Елисеев. 

Чемпионат мира по биатлону

Антхольц, Италия 

Сингл-микст 

Начало – 17.15 по московскому времени. Прямые трансляции – на «Матч ТВ», Eurosport и сайте Первого канала. 

Старт-лист

1. Анаис Бескон – Эмильен Жакелен (Франция)

2. Регина Ойя – Рене Захна (Эстония)

3. Ханна Оберг – Себастьян Самуэльссон (Швеция)

4. Франциска Пройс – Эрик Лессер (Германия)

5. Анастасия Меркушина – Дмитрий Пидручный (Украина)

6. Марте Ульсбю-Ройселанн – Йоханнес Бо (Норвегия)

7. Лиза Тереза Хаузер – Симон Эдер (Австрия)

8. Эмма Лундер – Кристиан Гоу (Канада)

9. Лена Хекки – Беньямин Вегер (Швейцария)

10. Анна Сола – Никита Лобастов (Беларусь)

11. Лариса Куклина – Матвей Елисеев (Россия)

12. Сюзан Данкли – Шон Доэрти (США)

13. Доротея Вирер – Лукас Хофер (Италия)

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья