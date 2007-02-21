Джокович запустил флешмоб по погружению в ледяную воду

Первая ракетка мира в инстаграме запустил челлендж, в котором предложил выкладывать видео о погружении в ледяные водоемы по методу Вима Хофа – многократного рекордсмена Книги рекордов Гиннесса, который известен своим умением переносить экстремальные температуры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Novak Djokovic (@djokernole) 20 Фев 2020 в 12:21 PST

«Вим, как мы справились? ❄️🥶🤟🏼

Мы с Константином выдержали в этом горном потоке 1 минуту 45 секунд... Мышление решает.

Ледяные ванны выглядят безумно, знаю 😂, но они очень полезны для тренировки разума и тела. С помощью различных техник, например, дыхательных, можно выдерживать подобные экстремальные условия и лучше справляться с ежедневным стрессом. Я использую методы Вима и считаю их полезными для жизни.

«Превосходство разума над материей. Мозга над телом». Я предлагаю всем это изучить и, надеюсь, принять вызов!

Смельчаков призываю найти ледяной водоем и провести в нем хотя бы минуту:

– на улице должна быть зима;

– вы должны быть только в нижнем белье;

– нужно наполовину находиться в воде;

– в ней нужно провести хотя бы минуту.

Убедитесь, что вы все проверили и подготовились, поскольку это может быть довольно опасно, если не следовать инструкциям Вима.

Отмечайте друзей, чтобы участвовать вместе с ними, и используйте хэштег #NoleChallenge, публикуя видео, чтобы я мог вас увидеть.

Я так этим загорелся, вперед!!!!!!! 💪🏼».

Величие Джоковича строится на движении. Он лучший в скольжении на харде, которое изменило теннис