Джокович запустил флешмоб по погружению в ледяную воду

Первая ракетка мира Новак Джокович в инстаграме запустил челлендж, в котором предложил выкладывать видео о погружении в ледяные водоемы по методу Вима Хофа – многократного рекордсмена Книги рекордов Гиннесса, который известен своим умением переносить экстремальные температуры.
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«Вим, как мы справились? ❄️🥶🤟🏼
Мы с Константином выдержали в этом горном потоке 1 минуту 45 секунд... Мышление решает.
Ледяные ванны выглядят безумно, знаю 😂, но они очень полезны для тренировки разума и тела. С помощью различных техник, например, дыхательных, можно выдерживать подобные экстремальные условия и лучше справляться с ежедневным стрессом. Я использую методы Вима и считаю их полезными для жизни.
«Превосходство разума над материей. Мозга над телом». Я предлагаю всем это изучить и, надеюсь, принять вызов!
Смельчаков призываю найти ледяной водоем и провести в нем хотя бы минуту:
– на улице должна быть зима;
– вы должны быть только в нижнем белье;
– нужно наполовину находиться в воде;
– в ней нужно провести хотя бы минуту.
Убедитесь, что вы все проверили и подготовились, поскольку это может быть довольно опасно, если не следовать инструкциям Вима.
Отмечайте друзей, чтобы участвовать вместе с ними, и используйте хэштег #NoleChallenge, публикуя видео, чтобы я мог вас увидеть.
Я так этим загорелся, вперед!!!!!!! 💪🏼».
Величие Джоковича строится на движении. Он лучший в скольжении на харде, которое изменило теннис