Видеотрансляция матча «Брюгге» – «Манчестер Юнайтед» – 1:1. Марсьяль сравнял счет

Теги Манчестер Юнайтед Брюгге Лига Европы УЕФА Sports.ru Антони Марсьяль Деннис Бонавентуре Футбол

«Манчестер Юнайтед» играет в гостях с «Брюгге» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию этой игры. Также доступна текстовая онлайн-трансляция.

Брюгге Бельгия – Манчестер Юнайтед Англия 1:1 (первый тайм)
Дата проведения
20 февраля, 20.55, «Ян Брейдель»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 15 Бонавентуре, 1:1 – 36 Марсьяль.
БрюггеМиньоле, Коссуну, Мехеле, Дели, Альварес, Ванакен, де Кюйпер, Бонавентуре, Ритс, Мата, Тау.
Манчестер ЮнайтедРомеро, Диогу Далот, Линделеф, Магуайр, Уильямс, Лингард, Матич, Мата, Перейра, Марсьяль, Шоу.
Предупреждение:
Альварес (39).

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