Видеотрансляция матча «Брюгге» – «Манчестер Юнайтед» – 1:1. Марсьяль сравнял счет

«Манчестер Юнайтед» играет в гостях с «Брюгге» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
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- Дата проведения
- 20 февраля, 20.55, «Ян Брейдель»
- Голы:
- 1:0 – 15 Бонавентуре, 1:1 – 36 Марсьяль.
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Брюгге –
Миньоле, Коссуну, Мехеле, Дели, Альварес, Ванакен, де Кюйпер, Бонавентуре, Ритс, Мата, Тау.
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Манчестер Юнайтед –
Ромеро, Диогу Далот, Линделеф, Магуайр, Уильямс, Лингард, Матич, Мата, Перейра, Марсьяль, Шоу.
- Предупреждение:
- Альварес (39).