Александр Жулин: «Почему Медведева не подарила цветы Тутберидзе? Боялась, что та проломит ей голову»

Тренер Александр Жулин поделился мнением об уходе двукратной чемпионки мира от ее тренера Этери Тутберидзе.

«С Женей Медведевой я в отличных отношениях, как и с ее мамой, и с Этери. Этери я сказал по телефону: «Женя могла уйти, но единственная стопроцентная ошибка – что без цветов и без «спасибо». Это просто некрасивый поступок. Все остальное она вправе делать.

Почему Женя не подарила цветы Этери Георгиевне? Боялась, что она просто ее по башке ударит и проломит голову. Потому что она эмоциональный человек.

Вот сейчас Этери Георгиевна не проломила бы голову, а в тот момент казалось, что она может. Просто было страшно, и все. Курьер с цветами? Это тоже не дело, надо было с глазу на глаз. Можно было в шлеме прийти.

Помирятся ли они? Я думаю, они не ссорились», – сказал Жулин.

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