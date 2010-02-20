Александр Жулин: «Почему Медведева не подарила цветы Тутберидзе? Боялась, что та проломит ей голову»

Теги сборная России Sports.ru Александр Жулин женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева натив Фигурное катание

Тренер Александр Жулин поделился мнением об уходе двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой от ее тренера Этери Тутберидзе.

«С Женей Медведевой я в отличных отношениях, как и с ее мамой, и с Этери. Этери я сказал по телефону: «Женя могла уйти, но единственная стопроцентная ошибка – что без цветов и без «спасибо». Это просто некрасивый поступок. Все остальное она вправе делать.

Почему Женя не подарила цветы Этери Георгиевне? Боялась, что она просто ее по башке ударит и проломит голову. Потому что она эмоциональный человек.

Вот сейчас Этери Георгиевна не проломила бы голову, а в тот момент казалось, что она может. Просто было страшно, и все. Курьер с цветами? Это тоже не дело, надо было с глазу на глаз. Можно было в шлеме прийти. 

Помирятся ли они? Я думаю, они не ссорились», – сказал Жулин.

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