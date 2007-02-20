Песков о том, что против Путина играют аккуратно: «Это абсолютно нормально»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, действительно ли хоккеисты на матчах с играют аккуратно и сам президент боится получить травму.

«Да. Это абсолютно нормально», – сказал Песков.

Последний раз Путин публично играл в хоккей 7 февраля в Сочи. Тогда он играл за одну команду с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Путин забросил три шайбы в матче, а его команда победила со счетом 9:2



Напомним, президент РФ играет в Ночной хоккейной лиге, которая была создана в декабре 2011 года по его инициативе.

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