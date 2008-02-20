Гендиректор «Леганеса» о трансфере Брэйтуэйта: «Не собирались вести переговоры с «Барсой». Клубу нанесен огромный ущерб»

Генеральный директор Мартин Ортега выступил с заявлением относительно трансфера форварда в «Барселону».

«Блаугране» было разрешено осуществить трансфер из-за того, что вингер выбыл на долгий срок. «Барса» приобрела Брэйтуэйта, активировав пункт об отступных.

«Наш клуб не собирался вести переговоры и всегда ссылался на пункт об отступных. Мы хотим заявить об этом.

Мы оказались в ситуации, которая причинила нам огромный ущерб. Мы не можем принять нынешнее положение о том, что клуб, игрок которого получил травму и выбыл на долгий срок, может осуществить трансфер в одностороннем порядке и решить проблему за счет другого клуба.

Мы бы поняли, если бы подобная норма применялась в случае взаимного согласия между клубами, но действующее положение противоречит принципу равенства между клубами. В ситуации, которая наносит клубу непоправимый ущерб, мы будем палить из всех орудий.

Мы считаем, что нынешние нормы несправедливы. от этого выиграла, «Леганес» оказался пострадавшей стороной.

Мы хотим поблагодарить игрока, он вел себя как профессионал до дня ухода из клуба. Мы желаем ему удачи», – заявил директор «Леганеса».

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