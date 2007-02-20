Новичок «Барселоны» Брэйтуэйт: «Месси – лучший футболист всех времен»

Нападающий Мартин Брэйтуэйт прокомментировал переход из в «Барселону».

«Я очень рад. Мечта воплотилась в реальность. Любой, кто играет в футбол, хочет выступать за «Барселону».

Моя цель – выигрывать титулы. Я перешел в клуб с большим давлением и ожиданиями.

Могу охарактеризовать себя как техничного, физически сильного, быстрого, сильного и умного игрока.

Я стараюсь совершенствоваться каждый день. Основная цель – забить много голов. Надеюсь на это.

Месси – лучший футболист всех времен. Прекрасный момент для меня, чтобы поиграть вместе с ним», – сказал Брэйтуэйт.

«Барса» утащила единственного форварда «Леганеса» вне окна. Это сравнили с конокрадством