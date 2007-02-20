Евролига. «Зенит» проиграл «Альбе», «Химки» в гостях играют с «Миланом» и другие матчи

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Сегодня в рамках 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги санкт-петербургский «Зенит» проиграл на своей площадке немецкой «Альбе».

Подмосковные «Химки» в гостях играют с итальянским «Миланом».

Евролига

Регулярный чемпионат

25-й тур

Зенит Россия  –  Альба Германия 81:83 (25:15, 17:23, 22:20, 17:25)
Дата проведения
20 февраля, 20.00, «Сибур Арена»
Онлайн матча
Зенит
Томас (19), Холлинз (15), Айон (12 + 7 подборов), Аброматис (11 + 7 подборов), Хвостов (0) – старт; Айверсон (8), Зубков (5), Воронов (4), Альбиси (3 + 6 передач), Трушкин (3), Понкрашов (1).
Альба
Гедрайтис (14), Нноко (8), Кавано (6), Эрикссон (5), Никич (3) – старт; Херманнссон (24 + 7 передач), Сикма (10 + 9 подборов), Гиффи (8), Маттиссек (5), Делов (0).

Олимпиакос Греция  –  Виллербанн Франция 77:68 (20:21, 23:12, 18:17, 16:18)
Дата проведения
20 февраля, 20.15, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча
Олимпиакос
Везенков (15 + 7 подборов), Болдуин (11 + 7 подборов + 5 потерь), Принтезис (11), Милутинов (9), Папаниколау (8 + 6 передач) – старт; Эллис (13), Николаидис (6), Кониарис (4), Покушевски (0).
Виллербанн
Каюди (14), Тэйлор (12), Джекири (9 + 8 подборов), Маледон (7), Пэйн (4) – старт; Жан-Шарль (11 + 8 подборов), Дьо (3 + 5 потерь), Стразель (3), Нуа (3), Бако (2), Ломажс (0), Гайю (0).

Фенербахче Турция  –  Реал Испания 65:94 (15:22, 16:25, 20:24, 14:23)
Дата проведения
20 февраля, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча
Фенербахче
Де Коло (21 + 6 передач), Веселы (16), Калинич (9), Слукас (5), Томас (0) – старт; Датоме (5), Мухаммед (3), Вестерманн (2), Наннэлли (2), Уильямс (2), Дювериоглу (0), Ловернь (0).
Реал
Кэрролл (20), Тавареш (16 + 8 подборов), Дек (5), Гаруба (3), Кампаццо (2 + 8 передач) – старт; Томпкинс (14), Мики (12), Лапровиттола (9 + 7 передач), Руди Фернандес (9), Накич (4), Козюр (0).

AX Армани Эксчейндж Олимпия Италия  –  Химки Россия 22:27 (2 четверть)
Дата проведения
20 февраля, 22.45, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча
AX Армани Эксчейндж Олимпия
Мицов (7), Тарчевски (4), Родригес (2), Скола (2), Чинчарини (0).

Кирольбет Баскония Испания  –  Жальгирис Литва 13:9 (1 четверть)
Дата проведения
20 февраля, 23.00, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Анадолу Эфес Турция – 21-3, Реал Испания – 18-6, Барселона Испания – 18-6, ЦСКА Россия – 16-8, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 16-8, Панатинаикос Греция – 14-10, Валенсия Испания – 12-12, Милан Италия – 11-13, Фенербахче Турция – 11-13, Црвена Звезда Сербия – 10-14, Химки Россия – 10-14, Олимпиакос Греция – 10-14, Жальгирис Литва – 9-15, Баскония Испания – 9-15, Виллербан Франция – 9-15, Альба Германия – 9-16, Бавария Германия – 8-16, Зенит Россия – 8-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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