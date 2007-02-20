Евролига. «Зенит» проиграл «Альбе», «Химки» в гостях играют с «Миланом» и другие матчи

Сегодня в рамках 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги санкт-петербургский «Зенит» проиграл на своей площадке немецкой «Альбе».

Подмосковные «Химки» в гостях играют с итальянским «Миланом».

Евролига

Регулярный чемпионат

25-й тур

Положение команд: Анадолу Эфес Турция – 21-3, Реал Испания – 18-6, Барселона Испания – 18-6, ЦСКА Россия – 16-8, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 16-8, Панатинаикос Греция – 14-10, Валенсия Испания – 12-12, Милан Италия – 11-13, Фенербахче Турция – 11-13, Црвена Звезда Сербия – 10-14, Химки Россия – 10-14, Олимпиакос Греция – 10-14, Жальгирис Литва – 9-15, Баскония Испания – 9-15, Виллербан Франция – 9-15, Альба Германия – 9-16, Бавария Германия – 8-16, Зенит Россия – 8-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Швед косплеит Хардена, Ларкин выдает лучший год в истории, Мессина застрял в прошлом. Что прояснил этот сезон Евролиги

ЦСКА идет за титулом, «Маккаби» – нет, «Фенербахче» затаился. Кто претендует на чемпионство в Евролиге?