Евролига. «Зенит» проиграл «Альбе», «Химки» в гостях играют с «Миланом» и другие матчи

Сегодня в рамках 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги санкт-петербургский «Зенит» проиграл на своей площадке немецкой «Альбе».
Подмосковные «Химки» в гостях играют с итальянским «Миланом».
Евролига
Регулярный чемпионат
25-й тур
- Дата проведения
- 20 февраля, 20.00, «Сибур Арена»
- Зенит
- Томас (19), Холлинз (15), Айон (12 + 7 подборов), Аброматис (11 + 7 подборов), Хвостов (0) – старт; Айверсон (8), Зубков (5), Воронов (4), Альбиси (3 + 6 передач), Трушкин (3), Понкрашов (1).
- Дата проведения
- 20 февраля, 20.15, «Арена Мира и Дружбы»
- Олимпиакос
- Везенков (15 + 7 подборов), Болдуин (11 + 7 подборов + 5 потерь), Принтезис (11), Милутинов (9), Папаниколау (8 + 6 передач) – старт; Эллис (13), Николаидис (6), Кониарис (4), Покушевски (0).
- Дата проведения
- 20 февраля, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
- Фенербахче
- Де Коло (21 + 6 передач), Веселы (16), Калинич (9), Слукас (5), Томас (0) – старт; Датоме (5), Мухаммед (3), Вестерманн (2), Наннэлли (2), Уильямс (2), Дювериоглу (0), Ловернь (0).
- Дата проведения
- 20 февраля, 22.45, «Медиоланум Форум»
- Дата проведения
- 20 февраля, 23.00, «Фернандо Буэса Арена»
Положение команд: Анадолу Эфес Турция – 21-3, Реал Испания – 18-6, Барселона Испания – 18-6, ЦСКА Россия – 16-8, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 16-8, Панатинаикос Греция – 14-10, Валенсия Испания – 12-12, Милан Италия – 11-13, Фенербахче Турция – 11-13, Црвена Звезда Сербия – 10-14, Химки Россия – 10-14, Олимпиакос Греция – 10-14, Жальгирис Литва – 9-15, Баскония Испания – 9-15, Виллербан Франция – 9-15, Альба Германия – 9-16, Бавария Германия – 8-16, Зенит Россия – 8-17.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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