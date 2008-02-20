Клопп ответил в письме 10-летнему болельщику «МЮ»: «Я не могу заставить «Ливерпуль» проиграть и выполнить твою просьбу»

10-летний болельщик обратился с просьбой к главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу и получил от него ответ.

«Уважаемый Юрген Клопп, меня зовут Дараг. Мне 10 лет. Я болею за «Манчестер Юнайтед» и пишу это письмо, чтобы пожаловаться.

«Ливерпуль» выигрывает слишком много матчей. Если вы победите еще в девяти играх (достаточно 7 побед, чтобы побить рекорд «Арсенала» – прим. Sports.ru, ваша серия без поражений станет лучшей в истории английского футбола. Это очень грустно для фаната «МЮ».

Поэтому в следующий раз, когда «Ливерпуль» будет играть, пожалуйста, сделайте так, чтобы он проиграл. Вы должны просто позволить другой команде забить. Надеюсь, что убедил вас не выигрывать АПЛ и не побеждать когда-либо еще. С уважением, Дараг», – написал болельщик «Ман Юнайтед».

«Дорогой Дараг, во-первых, хочу поблагодарить тебя за твое письмо. Понимаю, что ты написал мне не для того, чтобы пожелать удачи или что-то в этом духе, но всегда приятно читать письма юных болельщиков, несмотря ни на что.

К сожалению, в данном случае я не могу выполнить твою просьбу, по крайней мере, точно не по своему желанию. Как бы сильно ты ни хотел, чтобы «Ливерпуль» проиграл, моя задача – сделать все возможное, чтобы помочь «Ливерпулю» победить, поскольку миллионы людей во всем мире хотят, чтобы это произошло. Поэтому я действительно не хочу их подводить.

К счастью для тебя, мы уже проигрывали ранее, у нас будут поражения в будущем, так как это футбол. Проблема в том, что когда тебе 10 лет, ты думаешь, что в будущем все останется по-прежнему, прямо как сейчас. Но если есть что-то, что я могу сказать тебе в свои 52 года, то это определенно не тот случай.

Читая твое письмо, я могу с уверенностью сказать, что одна вещь, которая никогда не изменится, – это твоя страсть к футболу и к твоему клубу. «Манчестер Юнайтед» повезло иметь такого фаната, как ты.

Я надеюсь, что если «Ливерпулю» достаточно повезет, чтобы выиграть больше матчей и даже взять какие-то трофеи, ты не будешь сильно разочарован. Хотя наши клубы – соперники, мы также очень уважаем друг друга. Для меня это и есть футбол.

Береги себя и удачи!» – ответил Клопп.

Фото: Daily Mail