«Ювентус» может предложить за Погба 50-60 млн евро и включить в сделку Рэмзи

«Ювентус» рассматривает различные варианты покупки полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
«Бьянконери», которые уже начали работу над трансфером француза, могут предложить «МЮ» 50-60 млн евро, а также включить в сделку хавбека Аарона Рэмзи, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.
Ранее сообщалось, что манкунианцы хотят за 26-летнего игрока не менее 150 млн фунтов.
Напомним, Погба не играл за «МЮ» с декабря прошлого года. В текущем сезоне хавбек провел за «Юнайтед» 7 матчей в АПЛ и сделал 2 голевых передачи.
Брат Погба: «Все знают, что Поль хочет уйти из «МЮ»
Мино Райола: «Общаюсь с «Ювентусом» о Погба, но за ним следят и другие клубы»