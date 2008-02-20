«Ювентус» может предложить за Погба 50-60 млн евро и включить в сделку Рэмзи

Теги Манчестер Юнайтед Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Аарон Рэмзи Поль Погба Футбол

«Ювентус» рассматривает различные варианты покупки полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

«Бьянконери», которые уже начали работу над трансфером француза, могут предложить «МЮ» 50-60 млн евро, а также включить в сделку хавбека Аарона Рэмзи, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Ранее сообщалось, что манкунианцы хотят за 26-летнего игрока не менее 150 млн фунтов.

Напомним, Погба не играл за «МЮ» с декабря прошлого года. В текущем сезоне хавбек провел за «Юнайтед» 7 матчей в АПЛ и сделал 2 голевых передачи.

Брат Погба: «Все знают, что Поль хочет уйти из «МЮ»

Мино Райола: «Общаюсь с «Ювентусом» о Погба, но за ним следят и другие клубы»

Тест: выберите игрока, наберите больше всего очков и пройдите викторину

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья