«Ювентус» может предложить за Погба 50-60 млн евро и включить в сделку Рэмзи

«Ювентус» рассматривает различные варианты покупки полузащитника Поля Погба.

«Бьянконери», которые уже начали работу над трансфером француза, могут предложить «МЮ» 50-60 млн евро, а также включить в сделку хавбека , сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Ранее сообщалось, что манкунианцы хотят за 26-летнего игрока не менее 150 млн фунтов.

Напомним, Погба не играл за «МЮ» с декабря прошлого года. В текущем сезоне хавбек провел за «Юнайтед» 7 матчей в АПЛ и сделал 2 голевых передачи.

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