Лионель Месси: «Роналду – нападающий-хищник. Это нормально, что он продолжает забивать»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси высоко отозвался о форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду.
– «Реал» многое потерял с уходом Роналду?
– Они потеряли много голов. Было очевидно, что это произойдет. Роналду не только забивает, он дает команде многое другое.
Игрок, забивавший по 50 голов за сезон, больше не в команде, хотели они этого или нет. В «Реале» отличные игроки, но Роналду забивал по 50 голов за сезон.
– Что думаете о нынешних выступлениях Роналду?
– Это нормально, что он продолжает забивать. Он – нападающий-хищник, он любит забивать. Он забивает каждый раз, когда играет. Как у нападающего у Роналду много сильных сторон. Как минимум он трансформирует свою игру, – сказал Месси.
35-летний португалец забил 20 голов в 20 матчах Серии А. Его статистику можно найти здесь.