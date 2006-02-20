Лионель Месси: «Роналду – нападающий-хищник. Это нормально, что он продолжает забивать»

Нападающий «Барселоны» высоко отозвался о форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду.

– многое потерял с уходом Роналду?

– Они потеряли много голов. Было очевидно, что это произойдет. Роналду не только забивает, он дает команде многое другое.

Игрок, забивавший по 50 голов за сезон, больше не в команде, хотели они этого или нет. В «Реале» отличные игроки, но Роналду забивал по 50 голов за сезон.

– Что думаете о нынешних выступлениях Роналду?

– Это нормально, что он продолжает забивать. Он – нападающий-хищник, он любит забивать. Он забивает каждый раз, когда играет. Как у нападающего у Роналду много сильных сторон. Как минимум он трансформирует свою игру, – сказал Месси.

35-летний португалец забил 20 голов в 20 матчах Серии А. Его статистику можно найти здесь.