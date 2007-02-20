Федерер перенес операцию на колене и не будет играть до июня

Третья ракетка мира 38-летний Роджер Федерер рассказал, что перенес операцию на правом колене.

«Оно уже какое-то время меня беспокоило. Я надеялся, что боль пройдет, но после осмотра и консультации с командой я решил перенести артроскопическую операцию, которую вчера сделали в Швейцарии.

После нее врачи подтвердили, что это было правильное решение. Они уверены в полном восстановлении», – написал Федерер.

Теперь Федерер пропустит турниры в Дубае, Индиан-Уэллс, Майами, «Ролан Гаррос», а также выставочный матч в Боготе. За это время он потеряет 45 процентов рейтинга.

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