«Ливерпуль» проиграл «Атлетико», Холанд и «Боруссия» сильнее «ПСЖ» с Неймаром, Вирер взяла золото, «Ак Барс» – лучший на Востоке и другие новости утра

1. «Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. «Красные» даже не смогли хоть раз ударить в створ! Ответная встреча – 11 марта.

2. Дубль неугомонного Холанда принес «Боруссии» победу над «ПСЖ», со стороны гостей Неймар ответил одним голом. Эрлинг забил 10 мячей в 7 матчах ЛЧ, это на 4 игры быстрее предыдущего рекорда. Всего у норвежца 11 голов с момента переезда в Дортмунд! «Боруссия» и «ПСЖ» вновь встретятся 11 марта.

3. «Ак Барс» обеспечил себе первое место на Востоке по итогам регулярки КХЛ, обыграв «Авангард» в результативном матче – 5:3. Казанцы даже вели 5:0, но ближе к концу дали слабину. В других матчах «Спартак» проиграл «Торпедо», «Сибирь» победила «Барыс», «Локомотив» накидал 5 шайб «Витязю».

4. Вирер забрала золото в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону, Юрлова, лучшая из россиянок, заняла 13-е место.

5. Лодыгин подписал контракт с «Арсеналом». Вратарь будет играть в Туле как минимум до конца сезона. «Рубин» подписал Тарасова на тот же срок.

6. Скандал вокруг «Барселоны» и проплаченных постов в соцсетях обрастает подробностями. В медиа появились документальные доказательства. Президент «Барсы» Бартомеу опровергает, что клуб пытался дискредитировать игроков или кого-то другого. Он встретился с Месси и Пике на фоне скандала.

7. «Боруссия» выкупила Джана у «Ювентуса». Сумма трансфера – 25 млн евро, которые будут выплачены в течение 3 финансовых лет.

8. Форвард «Тоттенхэма» Сон пропустит 6-8 недель из-за перелома руки. Моуринью считает, что кореец выбыл до конца сезона.

9. В НХЛ гол Свечникова принес «Каролине» победу над «Нэшвиллом», Барбашев и Анисимов сделали дубли. Все результаты – здесь.

10. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Сотникова перенесла операцию и уже несколько дней находится в больнице.

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