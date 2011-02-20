🎭Бабел покатался по газону, спародировал слезы и хромоту. Он показал симуляцию игрока «Хетафе»

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В первом матче 1/16 Лиги Европы «Хетафе» – «Аякс» произошло столкновение защитника хозяев Аллана Ньома и полузащитника гостей Райана Бабела.

Французский защитник упал после касания нидерландского вингера. Главный судья Рудди Буке показал желтую карточку Бабелу, после чего тот стал кататься по газону вместе с игроком «Хетафе».

Бабел подошел к Ньому и начал демонстративно показывать, что плачет. 

Затем 33-летний полузащитник «Аякса» стал подражать хромоте защитника «Хетафе». 

Ситуация завершилась насмешкой Бабеля над Ньомом, который в итоге также получил желтую карточку.

Фото: твиттер BT Sport

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