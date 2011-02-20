🎭Бабел покатался по газону, спародировал слезы и хромоту. Он показал симуляцию игрока «Хетафе»

В первом матче 1/16 «Хетафе» – «Аякс» произошло столкновение защитника хозяев Аллана Ньома и полузащитника гостей .

Французский защитник упал после касания нидерландского вингера. Главный судья Рудди Буке показал желтую карточку Бабелу, после чего тот стал кататься по газону вместе с игроком .

Бабел подошел к Ньому и начал демонстративно показывать, что плачет.

Затем 33-летний полузащитник стал подражать хромоте защитника «Хетафе».

Ситуация завершилась насмешкой Бабеля над Ньомом, который в итоге также получил желтую карточку.

Фото: твиттер BT Sport