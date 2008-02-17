Гол Смолова и спасение «Сельты» на «Бернабеу», бронза Логинова на ЧМ, Кокорин еще немного ближе к «Сочи» и другие новости утра

1. Смолов забил первый гол в Ла Лиге – в гостях «Реалу»! Федя отыграл 70 минут, показав убойную реализацию, а «Сельта» в самой концовке вытащила ничью на «Бернабеу»! На этом стадионе россияне не забивали в Примере 16 лет.

Новый царь «Сельты» получил поздравления от Александра Мостового, который, впрочем, гол «Реалу» достижением не считает.

«Мадрид», потеряв очки, позволил «Барселоне» сократить отрыв в таблице до минимума.

2. Александр Логинов взял бронзу в преследовании на ЧМ-2020 – это его пятая медаль в карьере. В общем зачете россиянин поднялся на 4-ю строчку.

Анатолий Хованцев и Александр Тихонов уверены, что допинг Логинов принимал не по своей воле. А вот Мартен Фуркад не упустил возможность уколоть соперника в очередной раз.

В женской гонке преследования победила Доротея Вирер, Екатерина Юрлова – 12-я. Элизабет Хогберг выиграла гонку преследования на Кубке IBU, второе, третье и четвертое места – у россиянок.

3. Александр Большунов стал вторым в гонке преследования на «Ски Туре», уступив Полу Гульбергу. Финишировавший 25-м Йоханнес Клэбо может досрочно завершить сезон.

Тереза Йохауг выиграла классический пасьют в женской гонке, Наталья Непряева заняла 12-е место.

4. «Зенит» и Кокорин не могут договориться о новом контракте – игрока не устраивает понижение зарплаты почти в два раза.

Борис Ротенберг сегодня планирует согласовать последние детали об аренде форварда в «Сочи», после чего о трансфере объявят официально (но это не точно).

Олега Шатова, тем временем, в «Сочи» не будет, Смольников пока не торопится продлевать контракт с петербургской командой.

5. «Тоттенхэм» вырвал победу над «Астон Виллой» на 94-й минуте. Результаты «шпор» при Моуринью впечатляют.

Долгожданной крупной победой порадовал фанатов «Арсенал», разгромивший «Ньюкасл». Отлично проявили себя Озил, Обамеянг и особенно Николя Пепе. «Канониры» в этом году идут без поражений.

6. В чемпионате Италии по-прежнему лидирует «Ювентус», уверенно обыгравший «Брешию». После тяжелой травмы вернулся на поле капитан Джорджо Кьеллини.

«Интер» после поражения от «Лацио» упал на третье место, римляне вскочили на вторую строчку. Набирает ход «Наполи» Гаттузо.

7. «Бавария» вернулась на первое место в Бундеслиге, разгромив «Кельн», причем исход игры был решен за 12 минут. Роберт Левандовски забил 40 голов за клуб и сборную первым в нынешнем сезоне.

8. Много интересных мыслей от Сергея Семака: о трудностях, с которыми сталкиваются воспитанники «Зенита», о роли государства в российском футболе, о вине и питании, а также о понижении доходов наших клубов.

9. НХЛ. Панарин набрал очки в 6 матчах подряд, но его «Рейнджерс» проиграли «Бостону», Гусев реализовал послематчевый буллит, Коршков забил в дебютной игре. Все результаты – здесь.

10. Матч звезд НБА. Команда Янниса Адетокумбо встречается с командой Леброна Джеймса.

11. В Матче всех звезд Единой лиги ВТБ «Звезды России» уступили «Звездам мира» в овертайме.

12. «Ман Сити» не опускает руки после бана в Лиги чемпионов. Клуб намерен до последнего биться в суде, в том числе, планирует спросить, почему не расследуются спонсорские сделки «ПСЖ» и «Юве». Гвардиола, похоже, нашел нужные слова, чтобы поддержать команду.

13. Гаэль Монфис защитил титул в в Роттердаме, обыграв в финале Феликса Оже-Альяссима.

14. Дикая история из Норвегии: девушка обвиняет экс-игрока «Енисея» в изнасиловании и набрасывается на Оле-Гуннера Сульшера.

15. Александр Емельяненко подарил пояс чемпиона РЕН ТВ Рамзану Кадырову.

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«Спортсмены обманули тысячи людей. И про них всегда будут помнить это». Василий Уткин – о допинге Евгения Устюгова.

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«Игрок, который заботится о себе так, как Лео, может играть до 38 лет». Пуйоль уверен, что Месси еще долго будет радовать своей игрой.