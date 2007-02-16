Мартен Фуркад: «Горжусь братьями Бо. Я чувствовал себя одиноким, когда говорил о допинговом прошлом Логинова»

Французский биатлонист поддержал норвежцев Тарьея и Йоханнеса Бо, которые накануне критиковали за допинговое прошлое.

Вчера Логинов выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону в Антхольце, Фуркад занял третье место, финишировал четвертым, Йоханнес Бо – пятым. После гонки норвежцы раскритиковали Логинова, так как ранее он отбывал дисквалификацию за употребление ЭПО.

«Я не переживаю за Тарьея и Йоханнеса, они привыкли быть на публике.

Вчера я очень гордился ими. Я долго чувствовал себя одиноким, когда говорил о Логинове. Я был действительно доволен, когда услышал, что они сказали по этому поводу.

Я знаю, что они чувствуют и что думают. И я никогда не сомневался в них.

Вчера они говорили (на эту тему), а я нет. Так что я должен сказать, что очень горд ими», – сказал Фуркад.

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