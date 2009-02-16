Хованцев о допинговом прошлом Логинова: «Думаю, инициатива была не его. Это вопрос к врачам и тренерам-шарлатанам»

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Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился мнением насчет допингового прошлого лидера команды Александра Логинова.

«Я думаю, что это была не его инициатива (принимать ЭПО), это вопрос к тренерскому штабу, который в то время работал. Если тренеры не знали, что человек делает какие-то вещи, то это большой вопрос. Это вопрос и к врачам, которые работали с командой, потому что самому этого сделать невозможно. Плюс есть тренеры-шарлатаны, которые сами это все делали, такие прецеденты были.

В прошлом году у Уле Эйнара Бьорндалена была идея организовать совместную тренировку – провести шоу в Эстерсунде с участием норвежских биатлонистов и там поговорить на эту тему.

Я передал это предложение Александру, но он сказал, что пока не готов. Тогда он ответил, что выскажется и объяснится, когда созреет для этого», – сказал Хованцев.

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