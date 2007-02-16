Александр Тихонов: «Логинов не хотел колоться, его заставили. Это я точно знаю»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал выступление российского биатлониста на чемпионате мира в Антхольце.

Сегодня в гонке преследования Логинов завоевал бронзу, а накануне принес России первое за 12 лет золото в мужской личной гонке, выиграв спринт.

«Его бронза – большой успех, тем более в такой компании. Думаю, даже если бы всю гонку Сашка провел без промахов, соперники бы его достали. Они посвежее выглядят. Ребята родились в горах.

Но столько пережил парень, столько трагедий… Он сам не хотел, его заставили колоться! Это я точно знаю, могу ответить за свои слова.

Здорово, что Касперович стал его личным тренером. Это все он сделал, его заслуга в медалях. 12 лет не было медалей! А Логинов решил все вопросы. Если бы Елисеев тоже готовился с Касперовичем, то тоже был бы в медалях. Очень хороший пацан, талантливый, но перегрузили его», – сказал Тихонов.

«Этот обманщик не достоин быть на чемпионате мира». Логинов победил – и все взбесились

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