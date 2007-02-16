Директор «Ман Сити» на встрече с игроками сказал, что у клуба есть неопровержимые доказательства по делу об исключении из ЛЧ

Стали известны подробности вчерашней экстренной встречи руководства с игроками.

Клуб оперативно собрал всех после того, как УЕФА исключил манкунианцев из еврокубков на два сезона в связи с нарушением правил финансового фэйр-плей.

Исполнительный директор Ферран Сориано сказал футболистам, что «Манчестер Сити» будет бороться с запретом «до конца». Он добавил, что клуб считает, будто имеет «неопровержимые доказательства», которые предоставит в Спортивный арбитражный суд ( ).

Пеп Гвардиола присутствовал на собрании. Сориано призвал игроков и сотрудников держаться вместе.

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