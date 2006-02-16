Гвардиола – игрокам: «Ман Сити» – это не про деньги, а про талант. Мы должны показать это всем»

Главный тренер Пеп Гвардиола поговорил с игроками команды об исключении из Лиги чемпионов на ближайшие два сезона.

«Теперь, как никогда, мы должны показать всем, что «Манчестер Сити» – это не про деньги, а про талант», – сказал Гвардиола своим футболистам на базе.

По данным The Athletic, настроение в раздевалке «Сити» было откровенно вызывающим.

«Если УЕФА не любит нас, к черту, мы им покажем», – примерно такой фразой можно охарактеризовать командный настрой «горожан», пишет The Athletic.

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