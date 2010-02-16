Единая лига ВТБ. Матч всех звезд. «Звезды России» против «Звезд мира»

В воскресенье, 16 февраля, в Москве на ВТБ Арене состоится четвертый в истории Матч всех звезд Единой лиги ВТБ.

«Звезды России» сыграют против «Звезд мира».

Единая лига ВТБ

Матч всех звезд

Звезды России – Звезды мира

«Звезды России»: Алексей Швед («Химки»), Виталий Фридзон, Дмитрий Кулагин (оба – «Локомотив-Кубань»), Максим Григорьев («ПАРМА»), Дмитрий Хвостов («Зенит»), Денис Захаров («Енисей»), Сергей Моня («Химки»), Джоэль Боломбой, Семен Антонов, Никита Курбанов (все – ЦСКА), Владислав Трушкин («Зенит»), Антон Астапкович («Нижний Новгород»), Артем Забелин («ПАРМА»).

«Звезды Мира»: Майк Джеймс (ЦСКА), Джамар Смит, Эрик Макколлум (оба – УНИКС), Кайл Виналес («Калев»), Адас Юшкевичюс («ПАРМА»), Бранко Миркович («Цмоки-Минск»), Янис Тимма, Йонас Жеребко (оба – «Химки»), Миндаугас Кузминскас («Локомотив-Кубань»), Малькольм Хилл, Душан Ристич (оба – «Астана»), Кайл Хайнс (ЦСКА), Густаво Айон («Зенит»).

ВТБ Арена парк в Москве

Начало – 16.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Все, что нужно знать о Матче всех звезд лиги ВТБ – можно прочитать здесь.

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