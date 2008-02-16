Александр Емельяненко подарил пояс чемпиона РЕН ТВ Рамзану Кадырову

Теги Рамзан Кадыров Александр Емельяненко MMA тяжелый вес (MMA) Бокс/MMA/UFC

Тяжеловес ММА Александр Емельяненко подарил чемпионский пояс телеканала РЕН ТВ главе Чечни Рамзану Кадырову.

Боец на одной из тренировок отдал пояс президенту клуба «Ахмат» Абузайду Висмурадову, который пообещал передать его Кадырову. 

 
 
 
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Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko)

Титул чемпиона РЕН ТВ Емельяненко завоевал 29 ноября прошлого года, когда нокаутировал в первом раунде Михаила Кокляева.

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