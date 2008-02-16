Александр Емельяненко подарил пояс чемпиона РЕН ТВ Рамзану Кадырову

Тяжеловес ММА Александр Емельяненко подарил чемпионский пояс телеканала РЕН ТВ главе Чечни Рамзану Кадырову.

Боец на одной из тренировок отдал пояс президенту клуба «Ахмат» Абузайду Висмурадову, который пообещал передать его Кадырову.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko) 15 Фев 2020 в 6:37 PST

Титул чемпиона РЕН ТВ Емельяненко завоевал 29 ноября прошлого года, когда нокаутировал в первом раунде Михаила Кокляева.

АСА реализовал билеты на бой Емельяненко – Исмаилов на сумму 3 миллиона рублей в первый день продаж

АСА: «Емельяненко прошел медицинское обследование. Никаких патологий не выявлено. Александр здоров»