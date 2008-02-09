Чемпионат Англии. «Ман Сити» примет «Вест Хэм», «Борнмут» против «Шеффилда»

В 26-м туре Премьер-лиги «Эвертон» победил «Кристал Пэлас» (3:1). В воскресенье «Ман Сити» сыграет с «Вест Хэмом».

Шесть игр пройдут на следующей неделе. «Ливерпуль» отправится в гости к «Норвичу», «Арсенал» встретится с «Ньюкаслом», а закроет тур матч «Челси» – «Манчестер Юнайтед».

Чемпионат Англии

26-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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