Чемпионат Англии. «Ман Сити» примет «Вест Хэм», «Борнмут» против «Шеффилда»

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В 26-м туре Премьер-лиги «Эвертон» победил «Кристал Пэлас» (3:1). В воскресенье «Ман Сити» сыграет с «Вест Хэмом»

Шесть игр пройдут на следующей неделе. «Ливерпуль» отправится в гости к «Норвичу», «Арсенал» встретится с «Ньюкаслом», а закроет тур матч «Челси»«Манчестер Юнайтед».

Чемпионат Англии

26-й тур

Шеффилд Юнайтед – Борнмут
Дата проведения
9 февраля, 17.00, «Брэмелл Лэйн»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Сити – Вест Хэм
Дата проведения
9 февраля, 19.30, «Этихад Стэдиум»
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Вулверхэмптон – Лестер
Дата проведения
14 февраля, 23.00, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Саутгемптон – Бернли
Дата проведения
15 февраля, 15.30, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика

 

Норвич – Ливерпуль
Дата проведения
15 февраля, 20.30, «Карроу Роуд»
превью матча онлайн статистика

 

Астон Вилла – Тоттенхэм
Дата проведения
16 февраля, 17.00, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Арсенал – Ньюкасл
Дата проведения
16 февраля, 19.30, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика

 

Челси – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
17 февраля, 23.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика

 

Эвертон – Кристал Пэлас 3:1 (1:0, 2:1)
Дата проведения
8 февраля, 15.30, «Гудисон Парк»
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Голы:
1:0 – 18 Бернард, 1:1 – 51 Бентеке, 2:1 – 58 Ришарлисон, 3:1 – 88 Кэлверт-Льюин.
ЭвертонПикфорд, Коулмэн, Кин, Мина, Динь, Уолкотт (Сидибе, 26), Сигурдссон (Холгейт, 86), Шнайдерлин, Бернард (Дэвис, 65), Кэлверт-Льюин, Ришарлисон.
Кристал ПэласГуаита, Уорд (Куяте, 79), Томкинс (Дэнн, 61), Кэйхилл, ван Анхолт, Айю, Маккарти (Майер, 68), Миливоевич, Макартур, Заа, Бентеке.
Предупреждение:
Маккарти (10).

 

Брайтон – Уотфорд 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
8 февраля, 20.30, «Фалмер»
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Голы:
0:1 – 19 Дукуре, 1:1 – 78, автогол Мариаппа.
БрайтонРайан, Скелотто (Джаханбахш, 73), Даффи, Данк, Берн (Мопе, 57), Проппер, Муй, Марч, Гросс (Альсате, 61), Троссард, Мюррей.
УотфордФостер, Мариаппа, Кабаселе, Кэткарт, Мазина, Капу, Хьюз, Перейра (Пуссетто, 82), Дукуре, Деулофеу (Уэлбек, 86), Дини.
Предупреждения:
Скелотто (35), Хьюз (64), Мариаппа (65), Марч (90).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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