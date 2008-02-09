Чемпионат Англии. «Ман Сити» примет «Вест Хэм», «Борнмут» против «Шеффилда»

В 26-м туре Премьер-лиги «Эвертон» победил «Кристал Пэлас» (3:1). В воскресенье «Ман Сити» сыграет с «Вест Хэмом».
Шесть игр пройдут на следующей неделе. «Ливерпуль» отправится в гости к «Норвичу», «Арсенал» встретится с «Ньюкаслом», а закроет тур матч «Челси» – «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии
26-й тур
- Дата проведения
- 9 февраля, 17.00, «Брэмелл Лэйн»
- Дата проведения
- 9 февраля, 19.30, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 14 февраля, 23.00, «Молине Стэдиум»
- Дата проведения
- 15 февраля, 15.30, «Сент-Мэрис»
- Дата проведения
- 15 февраля, 20.30, «Карроу Роуд»
- Дата проведения
- 16 февраля, 17.00, «Вилла Парк»
- Дата проведения
- 16 февраля, 19.30, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 17 февраля, 23.00, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 8 февраля, 15.30, «Гудисон Парк»
- Голы:
- 1:0 – 18 Бернард, 1:1 – 51 Бентеке, 2:1 – 58 Ришарлисон, 3:1 – 88 Кэлверт-Льюин.
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Эвертон –
Пикфорд, Коулмэн, Кин, Мина, Динь, Уолкотт (Сидибе, 26), Сигурдссон (Холгейт, 86), Шнайдерлин, Бернард (Дэвис, 65), Кэлверт-Льюин, Ришарлисон.
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Кристал Пэлас –
Гуаита, Уорд (Куяте, 79), Томкинс (Дэнн, 61), Кэйхилл, ван Анхолт, Айю, Маккарти (Майер, 68), Миливоевич, Макартур, Заа, Бентеке.
- Предупреждение:
- Маккарти (10).
- Дата проведения
- 8 февраля, 20.30, «Фалмер»
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Брайтон –
Райан, Скелотто (Джаханбахш, 73), Даффи, Данк, Берн (Мопе, 57), Проппер, Муй, Марч, Гросс (Альсате, 61), Троссард, Мюррей.
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Уотфорд –
Фостер, Мариаппа, Кабаселе, Кэткарт, Мазина, Капу, Хьюз, Перейра (Пуссетто, 82), Дукуре, Деулофеу (Уэлбек, 86), Дини.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.