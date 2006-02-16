Кокорин хотел контракт на 4 млн евро в год, «Зенит» предложил 2,5 млн («Бизнес Online»)

не прочь продлить соглашение с форвардом Александром Кокориным, который по окончании сезона может стать свободным агентом.

Клуб предложил 28-летнему игроку контракт на 2,5 года с зарплатой 2,5 млн евро за сезон, сообщает «Бизнес Online».

Сам же Кокорин, по данным источника, просил 4-летний контракт с окладом 4 млн.

В «Зените» не уверены, что нападающий после годичного простоя сможет вернуться на прежний уровень, поэтому предлагают ему зарплату почти вдвое меньше.

В настоящее время Кокорин тренируется в расположении «Сочи», где он может провести вторую половину сезона РПЛ на правах аренды.

«Ахмат» выложил фото с Кокориным в костюме «Сочи» – и сразу удалил. Вскоре форвард (в той же экипировке) появился в инстаграме Глушакова 🤭