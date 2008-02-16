🔥Смолов забил первый гол за «Сельту». На выезде «Реалу»

Нападающий Федор Смолов забил за «Сельту» в гостевом матче 24-го тура против «Реала» (1:0, первый тайм).

30-летний форвард отличился на 7-й минуте, реализовав на «Сантьяго Бернабеу» выход один на один после паса Яго Аспаса.

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Фото: кадры из трансляции

Это первый гол Смолова в третьем матче в Испании и втором в стартовом составе. Он сыграл 15 минут в матче с «Валенсией» (0:1) и 78 – в игре с «Севильей» (2:1), в которой получил желтую карточку.

Футболист сборной России в январе был арендован «Сельтой» у «Локомотива».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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