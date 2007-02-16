Луис Суарес Мирамонтес: «Барселона» ничего не выиграет в этом году. Команда не бежит и не думает»

Бывший игрок «Барселоны» выразил недовольство игрой «блауграны» в этом сезоне.

«Эта команда не бежит и не думает. У нее нет сердца, нет агрессии. У нее нет ничего, кроме одного игрока, у которого все это есть (вероятно, имеется в виду Месси – Sports.ru). Должен сказать, что мне очень, очень, очень горько из-за этого.

Эта команда ничего не выиграет в этом году. Мне очень горько.

Если так и будет продолжаться, или ситуация радикально не изменится, то ничего не поделать», – заявил Суарес в эфире Carousel Deportivo.

На данный момент «Барселона» идет на втором месте в с 52 очками.