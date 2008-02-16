Семак о воспитанниках: «Чтобы заиграть в «Зените», нужно быть очень талантливым»

Главный тренер Сергей Семак рассказал о сложностях появления воспитанников в первой команде.

«К сожалению, в футболе не факт, что даже из тысячи ребят вырастет хоть один игрок высокого уровня. Даже в «Барселоне» играют один-два своих воспитанника, и это при том, что в ее академии работают лучшие тренеры со всего мира, которые собирают лучших детей со всего мира, как это было с тем же Месси.

Нужно понимать: ты или работаешь с теми, кто есть, или ты работаешь на результат. Если нужен результат, то, начиная с 12 лет, ты должен мониторить всю Россию, чтобы самых перспективных забирать в «Зенит». Только так мы увеличим шанс найти кого-то.

Но даже при этом меньше одного процента игроков зарабатывают серьезные зарплаты. Выросло у Испании хорошее поколение – они все выиграли, выросло у французов – теперь они чемпионы мира. У нас было хорошее поколение, когда мы выиграли бронзу чемпионата Европы. Теперь надо ждать следующего.

Вот Галицкий создал шикарные условия в своей академии. Но пока у них всего три футболиста, которые на виду, – Игнатьев, Сулейманов и Уткин. Человек столько лет создает идеальные условия, абсолютно на европейском уровне, но пока всего три человека.

Другое дело, что каждые пять лет академия может давать по десять игроков, которые смогут играть в команде уровня Премьер-лиги. Но, чтобы заиграть в «Зените», нужно быть очень талантливым.

Хотя сейчас есть , есть Прохин, который с нами тренируется и у которого есть все данные, чтобы вырасти в хорошего игрока», – заявил Семак, выступая в Клубе идей.