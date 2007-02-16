«Манчестер Сити» в CAS задаст вопросы о спонсорских сделках «ПСЖ» и «Ювентуса»

«Манчестер Сити» готовится оспаривать двухлетнее отстранение от еврокубков в Спортивном арбитражном суде (CAS).
По информации The Athletic, высокопоставленные лица полагают, что наиболее вероятным результатом апелляции станет сокращение срока дисквалификации до одного года. Другие же считают, что после обращения в CAS «горожане» вовсе избегут любого запрета на участие в Лиге чемпионов, но заплатят более высокий штраф, чем изначальные 30 миллионов евро.
Руководители «Ман Сити» недовольны действиями властей Катара и владельцев «ПСЖ». Люди из Абу-Даби полагают, что хозяева парижан мошенничают, но при этом к ним относятся иначе в рамках аналогичного расследования в связи с соблюдением правил финансового фэр-плей, чем к клубу из Манчестера. И это может быть использовано в CAS, где важны прецеденты.
Ожидается, что «Манчестер Сити» задаст вопросы относительно спонсорских сделок парижан, которые приобрели за огромные деньги Неймара и Килиана Мбаппе, но не получили наказания от УЕФА, а также других топ-клубов Европы.
Так, «Сити» наверняка захочет получить ответ по поводу сделки «Ювентуса» с Fiat, компанией президента клуба Андреа Аньелли. Аньелли также член исполнительного комитета УЕФА, куда он, как считается, привел президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи.
Например, в прошлом году новое соглашение с компанией Jeep, принадлежащей Fiat, увеличило ежегодную спонсорскую поддержку «Ювентуса» со стороны одного только автомобильного концерна на 20,7 миллиона фунтов, а общая сумма выплат составляет теперь примерно 40 миллионов за сезон.
«Манчестер Сити» готовится к войне с УЕФА: в CAS клуб будет давить на предвзятость и аналогичные действия других
В «Сити» уверены, что у УЕФА к ним предвзятое отношение. Они давно друг друга не любят