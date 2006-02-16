«Тоттенхэм» набрал 26 очков при Моуринью. Больше только «Ливерпуль» – 42

«Тоттенхэм» обыграл «Астон Виллу» (3:2) в матче 26-го тура АПЛ.
После назначения Жозе Моуринью главным тренером «шпоры» набрали 26 очков в чемпионате.
Лучше них на этом отрезке выступил лишь «Ливерпуль», набравший 42 очка. Также 26 очков набрал «Манчестер Сити».
Жозе Моуринью возглавил «Тоттенхэм» 20 ноября 2019 года после увольнения Маурисио Почеттино.
Лондонцы занимают 5-е место в АПЛ, набрав 40 очков в 26 матчах. К моменту назначения португальца клуб шел 14-м, имея на своем счету 14 очков после 12 игр.