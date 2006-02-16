«Тоттенхэм» набрал 26 очков при Моуринью. Больше только «Ливерпуль» – 42

обыграл «Астон Виллу» (3:2) в матче 26-го тура АПЛ.

После назначения главным тренером «шпоры» набрали 26 очков в чемпионате.

Лучше них на этом отрезке выступил лишь , набравший 42 очка. Также 26 очков набрал .

Жозе Моуринью возглавил «Тоттенхэм» 20 ноября 2019 года после увольнения Маурисио Почеттино.

Лондонцы занимают 5-е место в АПЛ, набрав 40 очков в 26 матчах. К моменту назначения португальца клуб шел 14-м, имея на своем счету 14 очков после 12 игр.