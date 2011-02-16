«Сочи» завтра может объявить о переходе Кокорина

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко надеется, что завтра форвард Александр Кокорин перейдет в южный клуб на правах аренды.

«Завтра президент клуба Борис Романович [Ротенберг] будет в Санкт-Петербурге встречаться с руководством «Зенита». Возможно, уже завтра будет [объявлено о переходе].

Задержка в официальном объявлении о переходе? Это рабочий момент между клубами, с Сашей все в порядке – он не скрывал своего желания.

Нужно было подождать, чтобы все соответствовало и удовлетворило всех. Это рабочие моменты, которые, надеюсь, завтра будет разрешены, и в этом деле будет поставлена точка», – сказал Рубашко.

Ранее стало известно, что 28-летний игрок будет зарабатывать в «Сочи» около 2 млн рублей в месяц.

«Ахмат» выложил фото с Кокориным в костюме «Сочи» – и сразу удалил. Вскоре форвард (в той же экипировке) появился в инстаграме Глушакова 🤭

Кокорин все же едет в «Сочи». Для него это был насыщенный февраль, говорили о вариантах с «Марселем» и «Балтикой»