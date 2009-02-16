Пуйоль о Месси: «Игрок, который заботится о себе так, как Лео, может играть до 38 лет»

Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль поделился мнением о будущем форварда каталонского клуба Лионеля Месси.

«Сейчас Месси 32 года. Игрок, который заботится о себе так, как Лео, может играть до 38 лет. Значит, осталось 6 лет. Почему мы говорим о «Барсе» без Лео, когда он здесь? Клуб просто должен стараться выиграть как можно больше с ним», – сказал Пуйоль.

Ранее появилась информация о том, что Месси может сменить клуб из-за разногласий с руководством «Барсы».

В этом сезоне он провел за «Барсу» 19 матчей в Ла Лиге, забил 14 мячей и отдал 12 голевых передач. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.