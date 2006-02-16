Сергей Семак: «У нас зарплаты просели, а в Европе выросли. Поэтому уровень игроков в России теперь не так высок»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему клуб не приобрел полузащитника Акселя Витцеля.

«За последние лет десять ситуация с зарплатами сильно изменилась. Уровень игроков, которые к нам приезжают, уже не так высок, как это было раньше. Это связано с тем, что в первой пятерке футбольных держав огромные телевизионные деньги, которые позволяют платить зарплаты в несколько раз выше, чем в России. Из-за этого сейчас уже трудно представить игроков уровня Халка или Витселя, которые бы в расцвете сил выбрали для продолжения карьеры Россию. Ни одна российская команда не потянет этих сумм.

Тот же Витсель из Китая поехал в дортмундскую «Боруссию», а не в «Зенит», потому что там ему предложили в два раза больше, чем в Петербурге. У нас цены немного просели, а в Европе, наоборот, выросли.

Путь России – это приглашать игроков на вырост, чтобы они потом могли уехать в более сильные чемпионаты. Тогда нам удастся соблюсти и спортивную составляющую, и финансовую», – сказал Семак.

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