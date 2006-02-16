Ротенберг о Кокорине: «Завтра поеду на встречу с «Зенитом». Осталось договориться клубам по аренде»

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Кокорин Борис Ротенберг-старший Р-Спорт Сочи Футбол

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что завтра пройдут переговоры с «Зенитом» об аренде форварда Александра Кокорина.

«Завтра поеду на встречу, будем разговаривать. К Саше вопросов у нас нет, все договоренности соблюдены.

Осталось договориться клубам между собой по аренде. Завтра будет день, и он покажет (смогут ли клубы договориться)», – сказал Ротенберг.

Ранее стало известно, что форвард будет зарабатывать в «Сочи» около 2 млн рублей в месяц. 

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб не принимал конкретных решений по аренде игрока.

«Ахмат» выложил фото с Кокориным в костюме «Сочи» – и сразу удалил. Вскоре форвард (в той же экипировке) появился в инстаграме Глушакова 🤭

Кокорин все же едет в «Сочи». Для него это был насыщенный февраль, говорили о вариантах с «Марселем» и «Балтикой»

Тест: выберите игрока, наберите больше всего очков и пройдите викторину

Опрос

Каким словом назвать ситуацию в «Зените»?

24447 голосов
  • Норм
    12%
  • Безумие
    6%
  • Цирк
    65%
  • Беспредел
    17%

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья