Ротенберг о Кокорине: «Завтра поеду на встречу с «Зенитом». Осталось договориться клубам по аренде»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что завтра пройдут переговоры с «Зенитом» об аренде форварда .

«Завтра поеду на встречу, будем разговаривать. К Саше вопросов у нас нет, все договоренности соблюдены.

Осталось договориться клубам между собой по аренде. Завтра будет день, и он покажет (смогут ли клубы договориться)», – сказал Ротенберг.

Ранее стало известно, что форвард будет зарабатывать в «Сочи» около 2 млн рублей в месяц.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб не принимал конкретных решений по аренде игрока.

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