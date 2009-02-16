Василий Уткин о допинге Евгения Устюгова: «Спортсмены обманули тысячи людей. И про них всегда будут помнить это»

Комментатор Василий Уткин поделился мнением насчет новости о том, что Россия лишится золота мужской биатлонной эстафеты в Сочи-2014 из-за допинга .

В гонке также бежали Алексей Волков, Дмитрий Малышко и .

«Сейчас все эти молчащие спортсмены – о молчании которых правильно сказал коллега Губерниев – они не понимают главного: они не понимают, кем они перестали быть в глазах тысяч людей. Они обманули, они способствовали обману тысяч людей в момент, когда они были счастливы. А счастье – это очень редкое чувство.

Было так, а оказалось, что все это было неправдой. Думал, что обрел любовь, а она, оказывается, никогда тебя и не любила. А она прекрасно знала, на чем бежала – на чем он бежал. Как говорил один киногерой: «И думал в этот момент ты не о товарищах своих погибших, а о выигрыше в 50 тысяч и о домике в Жаворонках с коровой и кабанчиком».

Это нельзя простить, а понять это очень легко. Не надо сейчас играть в грусть, какая это тяжелая потеря… По сравнению с тем, как вы обманули тысячи людей, которые честно и искренне за вас болели, которые ждали этого, отложили дела, у которых не так уж и много радостей в жизни, по сравнению с этим – то, что потеряли вы, эти медали, кругляшки, деньги, которые вас заставят вернуть, – это все ерунда.

Вы устроены в жизни, приезжаете домой на хорошей машине, вас там ждут жена и дети. Антон Шипулин – вообще депутат. Людям, которые за него не слишком активно проголосовали, объяснили, что они плохо голосовали и бюджета в город меньше дадут, будут дороги хуже. Они нас обманули.

Вы, ребята, бывшие олимпийские чемпионы, вы, обманные чемпионы, предали это чувство счастья, сентиментальность. Наверное, было бы проще, если бы я сейчас упражнялся в ругани на этот счет. Хочется привлечь русский матерный, наверное, вы бы тоже от меня этого ждали. Но вы этого не достойны. Вы не достойны того, чтобы по отношению к этому событию демонстрировать слабость. А мат в этом случае был бы слабостью. Вы – не то, что можно назвать плохим словом, вы предатели. Это скотский поступок.

Про вас всегда будут помнить вот это. Будете вы жить долго, вы спортсмены – у вас здоровье крепкое, приезжать домой на хорошей машине, с животиком. И будете вы просто обывателями.

Вас, конечно, пристроят, будете руководителями-начальниками, а начальниками вы будете плохими, потому что этому вы не учились. И уверенности в жизни у вас никогда не будет, потому что лучшие годы своей жизни вы посвятили преследованию ложной цели, вы обманули ожидания тысяч людей, вы обманули тех, кто должен прийти за вами.

Ну вот и живите с этим, не знающие, как жидкость попадает в ваш организм. Разберитесь хоть через какое отверстие. Скоты», – сказал Уткин в видео на своем ютуб-канале.

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