Умер Валерий Рейнгольд, зарплаты в АПЛ, «Спартак» в плей-офф КХЛ, новый болид «Феррари», проблемы «Барсы» и другие новости утра

1. В возрасте 77 лет скончался чемпион СССР в составе «Спартака» Валерий Рейнгольд.

2. Представлен рейтинг самых высокооплачиваемых игроков АПЛ. Номер один – вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа с 23 млн евро в год. Де Брюйне – 2-й, Погба – 4-й, Озил – на 5-м месте. Стоит отметить, что в топ-15 – 5 игроков «МЮ».

3. КХЛ. «Авангард» победил «Ак Барс», СКА выиграл у «Амура» (а Кагарлицкий пропустил 10-й матч СКА подряд), ЦСКА обыграл «Торпедо». «Спартак» победил «Магнитку» в основное время, отыгравшись с 0:2, и вышел в плей-офф.

4. В Италии посчитали, смогут ли местные клубы подписать Лео Месси: 4-летний контракт с лидером «Барсы» обойдется итальянским клубам в 350-365 млн евро.

Тем временем у каталонцев все сложно: Усман Дембеле, по данным клуба, пропустит около 6 месяцев после операции. Специальная комиссия оценит верность сроков, если все так – «Барсе» разрешат взять игрока вне трансферного окна. Пишут, что каталонцы уже договорились о трансфере форварда «Сосьедада» Виллиана Жозе за 35 млн евро.

Еще история с Гризманном: во Франции написали, что футболист пожаловался близким на зависть игроков «Барсы» из-за победы на ЧМ-2018, однако каталонские СМИ пишут, что это фэйк.

5. В НХЛ возникла нехватка клюшек из-за эпидемий коронавируса в Китае.

6. Маурицио Сарри, видимо, пока не уволят из «Ювентуса»: руководство клуба встретилось с тренером и выразило ему доверие. От него ждут улучшения результатов.

7. В первом круге турнира ATP в Роттердаме Карен Хачанов обыграл Фабио Фоньини, Андрей Рублев – Николоза Басилашвили. На турнире в Санкт-Петербурге Екатерина Александрова в 1-м круге обыграла Дарью Касаткину, Светлана Кузнецова победила Дженнифер Брэди.

8. Продолжаются поиски денег за трансфер Александра Головина в «Монако». ДЮСШ Осинников направила в РФС запрос о выплатах, там говорят, что никаких денег не получали.

9. Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид выбыл на 2-3 недели из-за травмы.

10. Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Александр Логинов выступят в смешанной эстафете и спринте на ЧМ-2020, Евгений Гараничев – только в спринте. Екатерина Глазырина пропустит турнир из-за болезни, Карим Халили может пробежать эстафету.

11. «Феррари» представила болид на сезон-2020.

12. «Интер» выиграл первый суд у «Интер Майами» из-за названия. Клубу Бекхэма, возможно, придется менять имя.

13. Замминистра по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов стал заместителем министра спорта России.

14. НХЛ. Малкин забросил 18-ю шайбу в сезоне, набрав очки в 5-й игре подряд, у Кучерова 12-матчевая результативная серия – 5-й результат в истории «Тампы». Все результаты дня – здесь.

15. Юрген Клинсманн ушел с поста главного тренера «Герты». Его назначили в конце ноября.

16. Хабиб возглавил рейтинг Sherdog лучших бойцов MMA, в UFC Нурмагомедов остался на второй строчке. Тем временем в Москве заблокировали счета бойцовского клуба Хабиба. ММА Eagles должен 9400 рублей.

17. НБА. «Филадельфия» победила «Клипперс», «Новый Орлеан» разгромил «Портленд». Другие результаты – здесь.

Цитаты дня.

Олег Тиньков: «Не собираюсь смотреть футбол, но если «Тинькофф» решил спонсировать РПЛ, прекрасно! Я не принимаю операционных решений в банке»

Алексей Андронов: «Ватцке сказал: «Акинфеев даже во второй Бундеслиге играть бы не смог. Забудьте о нем»

Пеп о звании лучшего тренера мира: «Дайте мне не такую команду, как «Ман Сити», и я не буду побеждать»